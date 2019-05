Ezek a csillagjegyek eléggé maguknak valók

6. A Rák

Ha a változékony hangulatra keresnél szinonimát a csillagjegyek között, egyértelműen a Rákra esne a választás: nála valójában soha nem tudni, épp milyen a hangulata. Ha jó napja van, a legjobb oldalát mutatja, vidám, közvetlen, már-már túlzottan is ragaszkodó. Ha rossz napján fogod ki, jobban teszed, ha messze kerülöd, mondhatsz bármit, mindenbe beleköt. Őt a hangulata irányítja, nem akar bántani, de mégis úgy érzed, ilyenkor minden csak róla szól.

5. Az Oroszlán

Aki olyan szenvedélyes, mint az Oroszlán, képtelen féken tartani az érzéseit, reakcióit. Legtöbbször kedves, melegszívű, gondján viseli a többiek sorsát, ám amikor felbosszantják, pillanatok alatt önző szörnyeteggé válik. Nem válogatja meg a szavait, mindent kimond, amivel megbánthat téged. Valójában nincs is tudatában annak, hogy mérgében mi mindent vág a fejedhez, és mennyire a lelkedbe tapos. Amikor kidühöngte magát, elvárja, hogy olyan nagyszerűen érezd magad, mint ő… Ez is egyedül róla szól.

4. A Szűz

A Szűz éppen az ellentéte, amit az elnevezése sugall róla: korántsem annyira ártatlan, mint látszik. Kiváló színész, s hosszú ideig képes nagyon jól alakítani a szerepét. Ám egyetlen apróság is kizökkentheti a szerepéből, akkor aztán ő is átesik a ló túloldalára. Bármilyen fájó, ne vedd komolyan, hiszen csak róla szól, amikor idegességében készakarva bánt meg. Talán elsőre nem is veszed észre, hiszen az undok megjegyzéseket bókok közé rejti el. Trükkös megoldás, nem?

3. A Kos

Türelmetlen, agresszív és konok: ez a három szó kiválóan jellemzi a Kost. Ám ha szóvá teszed, csak annyit válaszol, neki ilyen heves a természete. Mégsem csekély a különbség aközött, ha valakinek heves a természete, vagy nem érdekli, milyen következményekkel jár a viselkedése. Ő is robban, ha valami nem úgy történik, ahogy kigondolta, és épp ezért is kapja meg mindenkor, amit akar. Rámenősségét használja mentségül, miközben önzőn, tisztességtelenül viselkedik.

2. A Bak

Ameddig mindent a kedve szerint teszel, a Bak kedvességére nem lehet panasz, ám amint szembeszegülsz az akaratával, készülj fel a háborúra. Nem áll le veled vitatkozni, veszekedni, módszere ennél jóval kifinomultabb. Mindent a hátad mögött csinál, miközben feléd azt sugallja, minden a legnagyobb rendben van. Ha „bűnöd” kevésbé súlyos, csak rideggé és távolságtartóvá válik, de éreztetni fogja veled, hogy neki saját maga a legfontosabb.

1. A Skorpió

A kegyetlenség abszolút győztese a Skorpió. Amíg minden a kedve szerint történik, bájos, szeretetteljes, imádni valóan kedves. Ám abban a pillanatban, amikor ellentmondasz neki, bosszúszomjas „vadállattal” találod magad szembe. Saját nagyszerűsége mellett esélyed sem nyílik bizonyítani, hogy semmi bántót nem követtél el ellene. Bocsánatkérésedet elutasítja, letagadtatja magát, ha keresed. Hidd el, a viselkedése nem rólad szól, önös érdekből teszi veled mindezt.

(via her way)