Heti angyalhoroszkóp 2019. május 21-27.: Kezedbe adják a megoldást az angyalok

Kos

Mihály arkangyal jelenlétében könnyebben elfogadod, megérted és feldolgozod a nehézségeket, az akadályokat. Amennyiben ezen a héten úgy érzed, elakadtál, hívd Mihály arkangyalt, és kérd meg arra, lendítsen át az akadályokon, és mutassa meg a kiutat.

Bika

Őrangyalod megvéd attól, hogy hibákat kövess el. Olyan, mintha egész héten azért kísérne, hogy eltereljen azokból a helyzetekből, amelyekben rossz döntést hoznál. Ez nem jelenti, hogy minden helyzetben rosszul döntenél, de azt igen, hogy Őrangyalod megakadályozza a rossz döntéseidet.

Ikrek

Rafael arkangyal magasabb szintre emeli a testedről szóló gondolataidat, és segít új nézőpontból tekinteni önmagadra. Egy olyan nézőpontból, amelyből megérted, milyen csodálatos, nagyszerű és szeretetteli a tested. Rafael arkangyal segít felismerni, hogyan gyógyíthatod meg önmagadat.

Rák

Haniel arkangyal a szükségesnél is sokkal több tanáccsal és intuícióval lát el a héten. Ő az az angyal, aki pontosan tudja és érti, hogyan működik az életedben az adás és az elfogadás törvénye. Ő az az angyal, aki segít megérteni, hogy nem lehet mindig adni, néha kapni is kell.

Oroszlán

Uriel arkangyal világossá teszi számodra, mi az, amelyen változtatnod kell, és hogyan változtathatsz. Mindegy, milyen ügyben keresed a megoldást, most az hoz eredményt, ha valamit megváltoztatsz az életedben. Uriel arkangyal pontosan megmutatja, mit érdemes megváltoztatnod.

Szűz

Sandalfon arkangyal szelíd és harmonikus energiákkal vesz körül téged. Szükséged is van erre a szelídségre. Szükséged is van arra, hogy a harmóniára figyelj, hiszen valahogy mindenki zaklatottabb körülötted a szokásosnál. Sandalfon arkangyal azonban segít nyugalmat teremteni most az életedben.

Mérleg

Gábriel arkangyal megérteti veled mások szavainak valódi értelmét. Néha az emberek nem azt mondják, amit gondolnak, néha pedig egyszerűen csak rosszul fejezik ki magukat. Ezekben a helyzetekben különösen jól jöhet Gabriel arkangyal segítsége.

Skorpió

Raziel arkangyal visszavezeti az emlékezetedet egy olyan régebbi pillanatba, ahol a jelenlegi problémáid gyökereznek. Egyszerűen eszedbe jut, mit rontottál el, vagy hol adtál esélyt, hogy az események elszabaduljanak. Ha ezt tudod, azt is tudni fogod, hogy mit és hogyan kell változtatnod.

Nyilas

Raguel arkangyal kibékít egy ellenfeleddel, és melléd állít valakit, akivel eddig harcoltál. Az eddigi harcok csak arra voltak jók, hogy tudjátok egymásról, milyen erős és bátor harcosok vagytok. Most pedig vállvetve harcolhattok egymás mellett, egymásért és persze a közös ügyekért.

Bak

Sámuel arkangyal a kezedbe adja a megoldást a héten. Szó szerint a kezedbe kerül egy papír, egy tárgy, valami, ami megmutatja, hogyan oldhatod meg azt a helyzetet, amely eddig megoldhatatlannak tűnt számodra. Itt az ideje, hogy kezedbe vedd az életed irányítását!

Vízöntő

Ariel arkangyal bőségesen ellát téged lehetőségekkel a héten. Olyan sok lehetőséget kapsz, hogy alig győzöd használni azokat. Nem kell minden lehetőséget megragadnod, de az fontos, hogy minden lehetőséget észrevegyél, és minden helyzetben tudd, van másik út, amin járhatsz.

Halak

Jeremiel arkangyal megment téged, hogy hosszasan kelljen gondolkodnod egy döntésen. Jeremiel arkangyal pontosan tudja, mi a legjobb választás, és segít, hogy a múltat és a jelent elemezve könnyedén meghozhasd ezt a döntést. Jeremiel arkangyal abban is segít, hogy a döntésedet könnyebben kommunikáld másoknak.