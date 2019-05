Ezek a csillagjegyek szuper hétre számíthatnak

Az Ikrek valódi önmagára talál a héten

Kedves Ikrek! Eljött a te időd, hiszen május 21-én a Nap mellett uralkodó bolygód is a jegyedbe lép, vagyis mostantól minden összeáll a valódi sikerhez. Ismét igazán magabiztos vagy, tudod, mit szeretnél elérni, ragyogsz, bámulatos a kisugárzásod. Bármi is történt veled a múltban, a megpróbáltatások véget érnek, nagyon sok erőt meríthetsz most magadnak. A pozitív gondolkodás a pénzügyeidet lendíti nagyon-nagyon előre. Szóval, igen, ezen a héten bármit elérhetsz, bármit megteremthetsz. Légy okos, mint mindig.

A Mérleg élete legjobb utazására számíthat

Kedves Mérleg! Óriásit változik az életed az Ikrek havában. A csillagok állása bámulatos, nagyon különleges utazást sejtet a számodra. Ha teheted, végy ki néhány napot, és utazz el, ahová a leginkább vágyik a szíved. Ha nem szakadhatsz most el a munkától, legalább nyisd meg magadat az új lehetőségeknek, csempéssz némi fűszert az életedbe, és próbálj valami igazán nagyot elképzelni magadnak. Igen, most nagyot álmodhatsz, mert a nagy álmok valóra válnak, akár már ezen a héten visszautasíthatatlan munkaajánlatot kapsz.

A Vízöntőre csodás napok várnak a héten

Kedves Vízöntő! Ne lepődj meg, ha a kreatív energiáid most ezerrel szárnyalnak, és meghökkentően szuper ötleteid támadnak. Bármi is jutna az eszedbe, azonnal vágj bele a megvalósításba. Sikerre viszed. A belső gyermeked hihetetlen erőre kap, amely téged is optimista hozzáállásra ösztönöz. Igen, most légy olyan önfeledt és boldog, mint gyermekként. Ugye, képes vagy még őszinte kíváncsisággal tekinteni a világra? Érdemes, mert a te életed is óriásit fordulhat végre. Szóval, táncra fel!

(via elite daily)