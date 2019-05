Napi kínai horoszkóp 2019. május 20.: Felismered a lelki társadat?

A következő táblázat a születési éveket tartalmazza. Keresd ki a születési évednek megfelelő kínai horoszkóp szerinti csillagjegyet.

Keresd ki a kínai horoszkóp szerinti jegyedet

Patkány: 2008, 1996, 1984, 1972, 1960

2008, 1996, 1984, 1972, 1960 Bivaly: 2009, 1997, 1985, 1973, 1961

2009, 1997, 1985, 1973, 1961 Tigris: 2010, 1998, 1986, 1974, 1962

2010, 1998, 1986, 1974, 1962 Nyúl: 2011, 1999, 1987, 1975, 1963

2011, 1999, 1987, 1975, 1963 Sárkány: 2012, 2000, 1988, 1976, 1964

2012, 2000, 1988, 1976, 1964 Kígyó: 2013, 2001, 1989, 1977, 1965

2013, 2001, 1989, 1977, 1965 Ló: 2014, 2002, 1990, 1978, 1966

2014, 2002, 1990, 1978, 1966 Kecske: 2015, 2003, 1991, 1979, 1967

2015, 2003, 1991, 1979, 1967 Majom: 2016, 2004, 1992, 1980, 1968

2016, 2004, 1992, 1980, 1968 Kakas: 2017, 2005, 1993, 1981, 1969

2017, 2005, 1993, 1981, 1969 Kutya: 2018, 2006, 1994, 1982, 1970

2018, 2006, 1994, 1982, 1970 Disznó: 2019, 2007, 1995, 1983, 1971

Szeretnéd tudni, mi jellemző a kínai horoszkóp szerinti jegyedre? Ezen az oldalon elolvashatsz minden részletet.

A kínai horoszkóp bölcsességei akkor a leghatékonyabbak, ha minél többször gondolsz rájuk, és minél gyakrabban ismételgeted magadban a különleges erővel és energiával ható mondatokat, mantrákat. Ma még inkább érdemes, hiszen csodás pillanatokban lehet részed.

Ez a mai mantrád a kínai horoszkóp szerint

A Patkány

A világ egységében nekem is helyem van. A világ egységében lelki társamnak is helye van. Párommal egységben, harmóniában élek. Lelki társam a legjobb barátom is. Szerencsésnek érzem magamat.

A Bivaly

Beengedem életembe a gyógyulást. Minden helyzetben az egészséget választom. Meggyógyítom a testemet, a lelkemet, az életemet. Lelki társam rám talál. Egészséges párkapcsolatban élünk.

A Tigris

Mindenből van elég a világban. Mindenből bőven jut nekem is. Bőségben, gazdagságban, békében élek. Elégedett vagyok az életemmel. Hálát érzek mindenért, amit az élettől kaptam.

A Nyúl

Bízom az intuíciómban. Bízom a megérzéseimben. Hatodik érzékem mindig a jó irányba vezet engem. Intuícióm segít a lelki társamra találni. Hallgatok a belső hangokra. Lélektársamat felismerem.

A Sárkány

Hálával gondolok a korábbi párkapcsolatokra. Nekik köszönhetően vagyok önmagam. Ők is hozzásegítettek, hogy lelki társamra találja. Általuk fejlődtem, tanultam, erősödtem.

A Kígyó

Boldogan ébredek. Jól és mélyen alszom. Kipihenten, elégedetten ébredek reggel. Minden reggelem a lehető legjobban indul. Csodásak a napjaim. Jól vagyok, nincs okom panaszra.

A Ló

Saját terheimen könnyíthetek. Bármikor lerakhatom a súlyokat a vállamról. Fölösleges cipelnem a terheket, örömmel teszem le magamról. Leolvadnak rólam a kilók, felszabadulok, megkönnyebbülök.



A Kecske

Vágyaim naponta megvalósulnak. Képes vagyok a céljaimat elérni. Mindenkor elérhető célokat tűzök magam elé. Sikeresnek érzem magamat. Lelki társam a legfőbb célom. Mindent megteszek érte.

A Majom

Lelki társamat felismerem. Boldog vagyok, mert lelki társamra találhatok. Egymásnak teremtett minket az élet. Pontosan tudom és érzem, amikor lelki társammal találkozom.



A Kakas

A helyzetem visszafordíthatatlanul javul. Minden egyes nappal egyre jobb az életem. Pozitívan tekintek magamra. Pozitívan tekintek a jövőbe. Napról napra jobban élek. Elégedett, boldog vagyok.

A Kutya

Barátaim egyre többen vannak. Sokan szeretnek és támogatnak engem. Tudom, hogy barátaimra mindenkor számíthatok. Megérdemlem a barátaimat. Megérdemlem a lelki társamat.

A Disznó

Egészséget kapok az univerzumtól. Tudatosan figyelek a testem, a lelkem, az elmém egészségére. A legjobbat adom magamnak, hiszen a legjobb jár nekem. Minden helyzetben az egészet választom.