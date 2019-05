Heti horoszkóp 2019. május 20–26.: Szívet melengető hét vár a csillagjegyekre

Heti horoszkóp: KOS

Mindig minden változik az égen és itt a Földön is: ezen a héten nagy változásokra számíthatsz. Kedden a Nap és a Merkúr is az Ikrekbe lép. Ami a héten segít, az a beszéd: mondd ki, kérdezd meg, adj hangot az érzéseidnek, a véleményednek. A némasággal öngólt lősz. Most hathatós partnered a Merkúr, amely tanuláskor, vizsgázáskor és utazás során is kitűnő. A péntek látszik a legnagyszerűbb napnak. Ha teheted, időzíts ide fontosabb megbeszéléseket. Hétvégén a gyereknap kihozza belőled a gézengúz gyereket…

Heti horoszkóp: BIKA

A föld jegyben járó bolygók remek fényszögeinek hála a legkiválóbbnak a kedd és a szerda látszik, még akkor is, ha kedden egy bolygószembenállás (Hold–Mars) balesetveszélyt jelez. Ne ijedj meg, elég, ha óvatosan közlekedsz. A hét közepén a főnököd változtatást kezdeményez, ami frusztrálhat téged. Pedig nem kellene, és ne ess abba tévhitbe, hogy ez ellened történik. Kis idő elteltével rájössz, nem is olyan rossz. Hétvégén baráti meghívást kaphatsz, amire mondj igent. Nem fogod megbánni: remek élményben lesz részed…

Heti horoszkóp: IKREK

Végre kedden kezdődik a te hónapod: a Nap belép az Ikrekbe. Jön a születésnapod. Még aznap a Naphoz csatlakozik bolygód, a Merkúr is, amitől megjön a hangod, és könnyebben fejezed ki magadat. Csak arra ügyelj, hogy ne beszélj túl sokat! A hét második felében továbbtanulás, vizsgázás kapcsán jó eredmények várnak rád. A péntek lesz a te napod, amit dupla szuper fényszögnek (Hold–Nap és Hold–Merkúr) köszönhetsz. Szombaton még pörögsz, majd vasárnap alkalmad nyílik töltődésre. A Halak Hold vizes programot javasol.

Heti horoszkóp: RÁK

Tudj róla, az egész heted hangulatát egyetlen nap határozza meg: kedden lesz egy Hold–Mars-szembenállás, ami jó ürügy a sértődésre, sőt a szakításra is. Amennyiben sikerül ezt megúsznod konfliktus nélkül, minden rendben lesz. Szóval ezen áll vagy bukik a hét folytatása. Mivel képtelen vagy feszült hangulatban dolgozni, koncentrálni, a saját érdekedben ki kell térned minden vitás helyzet elől. Jutalomképpen vasárnap a Halak Hold kitűnő hangulatot hoz neked. Ez megszépíti a gyereknapot.

Heti horoszkóp: OROSZLÁN

Keddtől a Nap és a Merkúr az Ikrekbe lépve vidám, baráti találkozásokat mutat. Élj minden adódó lehetőséggel. Szerencsére nem esik nehezedre szóba állni érdekes emberekkel. Ezekből a beszélgetésekből hamarosan kiválik, kiemelkedik egy ember, akivel közelebbi kapcsolatba kerülhetsz. Még szerelem sem kizárt, de ne siess el semmit, és ne szaladj előre. Vasárnap figyelj a kiadásaidra! A Halak Hold szerint kifolyik most a pénz a kezedből, a pénztárcádból. A gyereknap nem ok a gyerekes és felelőtlen költekezésre…

Heti horoszkóp: SZŰZ

Párhuzamos ügyek kezdenek frusztrálni ezen a héten: kedden három órán belül a Nap és a Merkúr is átlép az Ikrekbe, ami párhuzamos lehetőségeket mutat neked. Zavarni fog, hogy választanod kell. Amíg úgy érzed, nem egyértelmű a helyes út, addig ne dönts! Nyugodtan várd meg azt a bizonyosságot, ami után nem teszel magadnak szemrehányást. Hétvégén a vasárnap meglepetést tartogat neked: randevúra hívhat valaki, de az is előfordulhat, olyasvalaki ír neked, aki a hét során többször eszedbe jutott.

Heti horoszkóp: MÉRLEG

Tetszeni fog neked, hogy kedden a Nap és a Merkúr is jegyet vált. Innentől fel leszel dobódva, a korábbi nehézkességnek vége. Végre megint az a felszabadult és kedélyes ember leszel, aki valójában vagy. Pénteken dupla szuper fényszögnek (Hold–Nap és Hold–Merkúr) köszönhetően helyre áll a testi-lelki-szellemi harmóniád. Amennyiben irányíthatod az eseményeket, igyekezz péntekre tenni a fajsúlyosabb ügyeket! Hétvégén még szombaton is a fellegekben jársz, vasárnap kicsit fáradtabbnak érezheted magadat…

Heti horoszkóp: SKORPIÓ

A hét egyetlen kellemetlen konstellációja kedden egy Hold–Mars-szembenállás, ami óvatosságra int. Kommunikációban és közlekedésben is vigyáznod kell, mert bármikor félrecsúszhatnak a dolgok. Másnapra ez az egész elillan, és jó esetben nyoma sem lesz. Tehát csak a keddet kell ügyesen átvészelned. A hét második felében a Vízöntő Hold szerint a családod gondoskodik arról, hogy véletlenül se unatkozz. Hétvégén a vasárnapot imádni fogod. Fürdőben kényeztesd magad, amitől valóssággal kicserélődsz.

Heti horoszkóp: NYILAS

Megszámlálhatatlanul sok, eltérő stílusú, különc, meglepő, vonzó, érdekes emberrel lesz dolgod ezen a héten. Kapkodhatod a fejedet, mert nem lesz egyszerű kiszűrni, kivel van dolgod. Könnyen lehet, időre lesz szükséged ahhoz, hogy mindenre fény derüljön. Holott az illető fénye (Nap) és a hangja (Merkúr) azonnal hatással lesz rád. De annyira ellentmondásos a stílusa, hogy eleinte idegesíthet. Ámbár nem törvényszerű, hogy ebből szerelem legyen. Hétvégén – a gyereknap ellenére – törődj kicsit a szüleiddel!

Heti horoszkóp: BAK

Készülj fel, hogy ennek a hétnek az egyetlen kellemetlen napja a kedd lesz a te szempontodból. Egy Hold–Mars-szembenállásnak köszönhetően vérig sértődhetsz, de mégse tedd. A Hold szokatlanul érzékennyé tesz téged, miközben a Mars a másik felet agresszívvé, amiből törvényszerűen következik a konfliktus. A hét második felében szinte kizárólag a pénz fog érdekelni. Készíthetsz kalkulációt, csak ne görcsölj rá a témára. Hétvégén a vasárnap ígérkezik kellemesnek. Gyereknapra érdemes vizes programokat szervezned.

Heti horoszkóp: VÍZÖNTŐ

Fellélegezhetsz: kedden a Nap és a Merkúr is átlép a levegős Ikrekbe. Ettől ismét mosolygóssá és derűlátóvá válsz. Végre bontogathatod a szárnyaidat szó szerint és átvitt értelemben is. A hét legszuperebb napja a péntek lesz, amikor dupla szuper fényszögek (Hold–Nap és Hold–Merkúr) a legjobbakat hozzák neked. Legyél nyitott, hogy még véletlenül se maradj le semmi jóról! Hétvégén csak vasárnap tudsz leállni, amikor a Halak Hold szerint a víz jelenti a leghatékonyabb feltöltődést: úszás, szauna, bármi jöhet.

Heti horoszkóp: HALAK

Ingatlanügyekben, családi témákban, szülőkkel kapcsolatos kérdésekben keddtől segítségedre siet a Nap és a Merkúr is. Mindkettő arra világít rá, hogy nem kell egyedül küszködnöd. Kérj segítséget barátoktól, rokonoktól! Meg fogsz lepődni, milyen sokan, és milyen szívesen támogatnak téged. Pénteken még titkos pártfogód is akad. Kezeld őt diszkréten. Hétvégén a szombat még a heti pörgés lecsengése lesz, vasárnap a Halak Hold javaslatára vízben kényeztesd magad. Engedj forró, illatos kádfürdőt, és rakd körbe mécsesekkel.