Ezek a csillagjegyek szinte belehalnak a szakításba

Fájdalommentes szakítás nem létezik. Az egykori szerelemtől való elválás, függetlenül attól, hogy kinek a hibájából történik, mindkét félben mély nyomokat hagy. Néhány csillagjegy drámaian éli meg a szakítást, és a környezetétől extra figyelmet igényel (Oroszlán és Ikrek), mások a legjobb barátoknál keresnek vigaszt (Szűz és Halak), megint mások igyekeznek úgy tenni, mintha a kapcsolat nem is létezett volna (Nyilas és Vízöntő). Akadnak olyan csillagjegyek, akiknek nagyon hosszú időbe telik, mire összeszedik magukat (Rák és Bak), de olyanok is, akik felejtésképpen gyorsan belevetik magukat az új párkapcsolatba (Kos és Skorpió), s vannak, akik nem veszítik el a reményt, hogy megtalálják a lelki társukat (Bika és Mérleg).

A Rák minden szakításba belehal egy kicsit

A Rák a legérzékenyebb a csillagjegy. Időbe telik, hogy bizalmába avasson bárkit, így a komoly párkapcsolat kialakulása sem egyik pillanatról a másikra történik nála. Ha megállapodik, számára az örökre szól, s mindent megtesz, hogy így is maradjon. Ám megtörténhet, hogy minden igyekezete ellenére sem életképes a párkapcsolata, ilyenkor összeomlik. Órákat képes tölteni, hogy végigzongorázza magában elejétől a végéig, mi nem működött a párkapcsolatában, mit hibázott, miként kellett volna a társának viselkednie, aminek az eredménye, hogy mind lelkileg, mind érzelmileg padlóra kerül. A Rákkal nem könnyű a szakítás, hiszen igen széles skálát vonultat fel a meggyőzéstől, a drámai jelenetektől a kiboruláson át a fenyegetőzésig, az ellenséges viselkedésig, miközben üvöltözhet, jelenetet rendez, zokog, támad, megsértődik. A szakítást követően nem könnyen áll helyre a lelkiállapota, főként, ha úgy érzi, exe kihasználta, csak játszott az érzelmeivel.

Fájdalmas a Mérleg és Bak szakítása

A Mérleg könnyed, komolysága ellenére is lazán veszi az életét, így a párkapcsolatát is, miközben a Bak kitartó, ha valami mellett leteszi a voksát, nehéz őt eltántorítani. A Bak igyekszik rövid pórázon fogni a párját, ám a Mérleg független, flörtölő, lezser viselkedése okán ezt nem igazán viseli jól. Amikor úgy érzi, megfullad a kapcsolatában, a szakítás tényét is közönyösen, szenvtelenül közli a Bakkal. A Bak még igyekezne mindent megtenni, hogy maga mellett tudhassa a Mérleget, és működjön kettőjük kapcsolata. Az elválás éppen ezért a Mérleg és a Bak között könnyen hatalmi játszmává alakulhat, amivel ugyanakkor mindketten csak veszíthetnek.

A Szűz és a Halak durván szakít egymással

A Szűz és a Halak között a szakítás könnyen mocskolódásba csaphat, hiszen teljesen másképp gondolkodnak a párkapcsolat lezárásáról. A kettejük közötti különbséget jól mutatja, hogy a Halak érzelmes és érzékeny, a Szűz racionális és gyakorlatias. A Szűz nyugodtan, békés eszmecserét követően képzeli el a szakítást, ám a Halak képtelen fékezni a benne dúló heves érzelmeket, aminek bizonyosan veszekedés az eredménye. Nem tudja elfogadni a Szűz szakítási módszerét, érzéketlenséggel vádolja, amivel könnyen bűntudatot ébreszt benne. Hasonlóan a Rákhoz, a szakítás gyötrelmesen fájdalmas a Halak számára is, és nagyon sok időbe telik, mire túlteszi magát rajta.

(via the minds journal)