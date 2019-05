Ezekből a csillagjegyekből lesznek a legjobb édesanyák

1. Kos

A Kos édesanya vezetésre, irányításra született, aki rendet tart, amikor arra van szükség. Miközben elegendő teret hagy gyermekének, hogy szabadon játszhasson, szíve szerint dönthessen, maximalista is, aki azt szeretné, hogy a kicsi mindenben remekeljen. Segíti, támogatja őt, hogy hozzá hasonlóan számos sikerben lehessen majd része.

2. Bika

A Bika rendkívül türelmes édesanya, aki nagyon ritkán veszíti el a fejét – ha azonban mégis, viszonylag sok időbe telik neki, mire lenyugszik. Szeretetteljesen és békésen nevelgeti gyerekeit, minden rezdülésükre figyelve, ezért néha túlzottan gondoskodó és féltő lehet. Persze, mindez még nem von le semmit sem az érdemeiből.

3. Mérleg

A Mérleg édesanyának csodálatos képessége van, hogy fenntartsa a családi békét, a munka-magánélet közötti egyensúlyt. Hagyja, hogy gyermeke a neki legmegfelelőbb módon növekedjen, és nem a saját vágyait vetíti rá. Hajlamos lehet szeretetével túlságosan is elhalmozni a gyermeket, a maximumot várja el tőle, de támogatja, segíti is őket egész életükben.

4. Bak

A Bak édesanya kőkemény szabályokat alkot a gyerekeinek, a Kos anyukához hasonlóan irányítja az életüket. Legalább annyira komolyan veszi az anyaságot, mint a munkáját. Kívülről szigorúnak tűnik, a szíve mégis aranyból van, rá minden helyzetben számíthatnak a gyerekek, hiszen mindig ott van, ha szükség van rá.

5. Halak

A Halak édesanya rendkívül érzelmes típus. Rajong a gyerekeiért, elhalmozza őket a szeretetével, a figyelmével, lelkileg is képes tökéletesen rájuk hangolódni. Édesanyaként is kiváló érzéke van a művészetekhez, amit természetesen szeretne a gyermekeinek is átadni.

(Boldsky)