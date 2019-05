Most minden sikerül. Bámulatos napok várnak a csillagjegyekre

Május 21. és június 4. között úgy tűnik, végre helyre áll a rend az égen is. Ritkaságnak, valódi különlegességnek számít, hogy 5 bolygó 15 napon keresztül a saját jegyében járjon, amelyekhez hatodikként a Hold is csatlakozik, amikor június 4-én 18 óra 16 perckor, saját jegyébe, a Rákba lép.

Az asztrológiában minél ritkább egy esemény, annál nagyobb a hatása. Tavaly ősszel történt hasonló, de akkor a gyors és illékony Hold volt a „rendcsapat” ötödik bolygója, némiképp illékonnyá téve az égi harmóniát is. A rend ez esetben azt jelenti, hogy a te életedben is rend lesz, vagyis valóban helyükre kerülnek dolgok.

A bolygók pontosan leírják, mely területeken számíthatsz rendre az életedben:

Vénusz a Bikában = ízlés, szépség, jólét, egészséges érzékiség, szeretet; Merkúr az Ikrekben = gyors felfogás, tanulékonyság, kíváncsiság, szellemi frissesség; Jupiter a Nyilasban = igazság érzet, lojalitás, erkölcsi értékrend, nagyvonalúság; Szaturnusz a Bakban = kellő becsvágy, kitartó, céltudatos karrierépítés, szigor, fegyelem; Neptunusz a Halakban = az unió mystica, egységélmény, együttérzés, intuíció Hold a Rákban = a család prioritása, szülők tisztelete, családi fészek melegsége

Minden csillagjegy esetében kicsit más formában, más hangsúllyal jelennek meg ezek az értékek. A horoszkópból természetesen az is kiderül, nálad hol és hogyan.

KOS

Kos jegyűként kifejezetten jó neked, mert az ötből négy bolygót konkrétan a javadra fordíthatsz: a Vénusz a pénzügyeidben mutat kedvező tendenciát, a Merkúr a tanulásban, a kommunikációban, az utazásban előnyös, a Jupiter lelkesít hosszú távú terveidben, míg a Szaturnusz a ranglétrán segít feljebb, ha eltökélt vagy. Egyetlen bolygót lesz nehéz értelmezned: a Neptunuszt. Lehetnek furcsa álmaid, előfordulhat, hogy gondolsz valakire, és felhív az illető. Ne ijedj meg ezektől, sőt, biztos lehetsz , hogy választ kapsz a misztikus eseményekre is.

BIKA

Bika jegyűként számodra ajándék lesz ez a bő két hét, mert bolygód, a Vénusz a Bikában harmóniát és szerencsét hoz neked. Olyan, mintha éhezés, nélkülözés és megpróbáltatások után végre lefürödhetnél, tiszta ruhát vehetsz fel, és jól lakhatsz. A Szaturnusz garantálja, hogy semmit nem kapsz érdemtelenül. Neptunusz baráti gratulációt, együtt ünneplést szimbolizál. Csupán a pénzügyeidre kell ügyelned, míg a Merkúr a bevétel oldalon felelőtlenséget, Jupiter a kiadás oldalon nagyzolási mániát jelez, épp ezektől kell most tartózkodnod…

IKREK

Ikrek jegyűként nemcsak a születésnapodat ünnepelheted, hanem az öt bolygó rendkívüli hatását is. A tőled megszokott módon, élvezetesen társalogsz (Merkúr), mindenki szívesen hallgat téged, de valaki különösen vonzónak talál (Jupiter). Jók az esélyek, hogy ez a vonzalom kölcsönössé váljon, csak arra kell vigyáznod, ne keveredj titkos viszonyba. Sajnos a Vénusz ez utóbbiban intenzív csábítást mutat. Közben a jövővel kapcsolatos elképzeléseid kicsit összekuszálódhatnak. Ne aggódj, hamarosan kitisztul a kép…

RÁK

Rák jegyűként nem maradsz ki semmi jóból. Mind az öt bolygó (Vénusz, Merkúr, Jupiter, Szaturnusz, Neptunusz) erősen hat az életedre. A Vénusz jó barátokat, szövetségeseket, a Neptunusz mély, belső intuíciót, a Szaturnusz erős, biztonságot nyújtó kapcsolatot ígér. Csupán a Merkúrra és a Jupiterre kell picit odafigyelned, előbbi pletykát, indiszkréciót mutat, utóbbi lustaságra, elhízásra hajlamosít, megbetegíthet. A koktélcseresznye a tortán, amikor június 4-én 18:16-kor bolygód, a Hold hazatérve hálával tölti meg a szívedet.

OROSZLÁN

Oroszlán jegyűként ugye érzed, a sok munka, a folyamatos terhelés ellenére szellemileg fantasztikusan éles vagy? A Merkúrnak köszönhetően legalább két dolgot tartasz egyidejűleg a kezedben. A Jupiternek hála, nem veszítesz a lelkesedésedből, és alapvetően szerencsésnek tartod magad, míg a Szaturnusz fegyelmezettséget és hatékonyságot hoz a munkádba. A Vénusz a nehézségek ellenére szerencsét jósol a karrieredben, egyedül a Neptunusz jelez zavart: adódhatnak olyan költségeid, amiket nem terveztél be előre…

SZŰZ

Szűz jegyűként minden okod megvan az idegeskedésre, mégis jobb, ha minél többet mantrázod: „Rend a lelke mindennek.” Az öt bolygó ürügyül szolgál mindkét érzésre: a Vénusz és a Szaturnusz magabiztosságot, határozottságot, összeszedettséget biztosít neked; a Merkúr és a Jupiter frusztrál. Utóbbiak kettős jegyben (Ikrek és Halak) járva, azt az érzetet keltik, hogy képtelen vagy egyszerre két helyen helytállni. Ráadásul mindkét hely (család és hivatás) párhuzamosan két ügy aktualitását hozza. A Neptunusz a hab a tortán: kódfejtőnek kell lenned, hogy értsd a párodat…

MÉRLEG

Mérleg jegyűként tágra nyílt szemmel, csodálkozva nézheted, hogy a többiek milyen dolgokból csinálnak óriási ügyet. Meglehet a véleményed, de ne ítélkezz! Örülj inkább, hogy téged az öt bolygó (Vénusz, Merkúr, Jupiter, Szaturnusz, Neptunusz) nem provokál. A Merkúr kifejezetten inspirál, a Jupiter felélénkíti a társasági életedet, a Szaturnusz az ingatlan és családi ügyekben hoz stabilitást. Csak a Vénuszra és a Neptunuszra kell ügyelned, előbbi költekezésre hajlamosít, utóbbi az egészséged megőrzésében mutat kisebb káoszt.

SKORPIÓ

Skorpió jegyűként úgy tűnik, téged most egészen egyszerű dolgok hoznak lázba: a szerelem és a pénz. Ebben a sorrendben. Vénusz, a szerelem bolygója már napok óta egyre intenzívebb vágyat jelez, szeretnél szerelmes lenni. Ha már van párod, vele megélheted az érzéseket. Ha még nincs, hamarosan rád találhat a szerelem. Jupiter, a bőség bolygója a bevétel oldaladat erősíti. Vénusz a kis, Jupiter a nagy szerencse bolygója, szóval most kivételesen egyszerre lehetsz szerencsés a szerelemben és pénzügyekben is. Mert megérdemled…

NYILAS

Nyilas jegyűként egy ideje nagyító alatt látsz mindent, önmagadat is. Kérdés, hogyan érint, ha a hibáidat is felnagyítva látod. Neked nem stílusod az önmarcangolás, inkább joviális vagy. Most csipetnyi öniróniával megfűszerezheted az önismeret címkéjű kesernyés italt, amit fenékig kéne ürítened. Szerencsére, bolygód a Jupiter asszisztál neked ebben (is). Amennyiben megőrzöd a humorérzékedet, a Merkúr által jelzett kritika építően hat rád, csak a Neptunusz jelezte kaotikus helyzetet kell orvosolnod az otthonodban…

BAK

Bak jegyűként mintha kívülálló lennél, a többiek lelkesednek, dicsekszenek, panaszkodnak, pletykálnak, szaporodnak, amit te ugyanakkor biztonságos távolból szemlélsz. Közben olyan érzésed is van, mintha az idő megállna, vagy lehetetlen módon lelassulna. Kérdés, mindez milyen hatást gyakorol rád. Választhatsz: megnyugtat, nyerőnek érzed magad tőle, vagy pánikba esel, nehogy lemaradj valami fontosról. Tudd, tudatosítsd, van választásod! Erre akkor kellene a leginkább emlékeztetni magadat, amikor elkezdenél kapkodni.

VÍZÖNTŐ

Olyan jó lenne, ha minden így maradna, ahogy most van, hiszen rend van az égen, és itt, a Föld nevű bolygón is. Vízöntő jegyűként vedd észre, mindez nem jelent eseménytelenséget, vagy tétlenséget. Térben és idődben is helyére kerül minden. Tér a Jupiter, idő a Szaturnusz, most mindkettő a „helyzet magaslatán” áll, miközben a Merkúr olyan ötleteket hoz, amelyek nemcsak kiutat mutatnak, de lelkesítenek is téged. Vénusz a magánéletedet szépíti meg szó szerint és átvitt értelemben is, csupán Neptunusz okozhat kisebb zavart a pénztárcádban…

HALAK

Halak jegyűként egyre fontosabb, hogy hallgass a belső hangodra. Évek óta több olyan eset fordult elő, amikor egészen konkrét megérzésed volt. Nincs szükséged több megerősítésre, hogy működik, sőt nagyon jól működik a hatodik érzéked. Az intuíciód most is segíthet, mert Merkúr otthoni, Jupiter munkahelyi döntést mutat. Persze nem tilos tanácsot kérned. Szaturnusz idősebb barát, szövetséges józan véleményét jelzi, de most megteheted, hogy húzod az időt. Kivételesen nem sürget semmi és senki, amit valószínűleg érzel is. Kérdés, elhiszed-e…