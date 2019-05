Mély lélegzet! Ma van az év második 10 milliószoros napja

A tízmilliószoros napok a buddhista filozófiához, valláshoz kapcsolódó ünnepnapok. A buddhizmus hívei Buddha életének legfőbb eseményeire gyűlnek össze ezeken a különleges energiájú napokon. Minden évben négy tízmilliószoros napot ünnepelnek, május 18. sorrendben már a második ilyen esemény 2019-ben.

A tibeti Nagy Buddha ünnepeket nevezik tízmilliószoros napoknak, amelyek Buddha életéhez kapcsolódnak. Ezeken a különleges napokon a jó cselekedetekre, a segítségnyújtásra, az együttérzésre, a könyörületre, a pozitív gondolkodásra érdemes a hangsúlyt helyezni.

Az év első tízmilliószoros napján, amely a Chotrul Dühen elnevezést kapta, a tibetiek Buddha csodáira emlékeznek.

Az év második tízmilliószoros napján, amelynek elnevezése Saka Dawa Düchen, Buddha születésnapjára gyűlnek össze az emberek, és amely Tibetben egyúttal a megvilágosodás napja is. A mai napon az ünneplés mellett ugyanakkor a telihold hatását is érezheted.

Minden év harmadik tízmilliószoros napján, a Chokhor Düchen eseményt elevenítik fel a buddhisták, vagyis arra emlékeznek, amikor Buddha visszatért a tanításhoz, követőit beavatta a Négy Nemes Igazság tanába. Ekkor forgatta meg a először a Dharma, az Igazság kerekét. 2019-ben ez a nap július 6-án lesz.

Végül pedig az év negyedik tízmilliószoros napját Lhabad Düchen elnevezéssel illetik. A legenda szerint Buddha élő emberként látogatott az istenek birodalmába. Édesanyjának örök háláját fejezte ki, mert hozzásegítette, hogy megszabadulhasson a Szamszárából, vagyis a lét örök körforgásából. Ez a megvilágosodás napja, melyre idén november 18-án kerül majd sor.

2019. május 18-án a 10 milliószoros nap erejét tovább fokozza a Skorpió jegyében álló sejtelmes telihold. Ember legyen a talpán, aki ezeket az elképesztő energiákat képes lesz ma kezelni. Kettős érzésed lehet, hiszen egyrészt a teremtő erőd óriásira duzzad, másrészt a feszültség is növekedik benned. A tudatosságra szombaton biztosan óriási szükséged lesz, ha önmagadnak és persze mindenki másnak is jót szeretnél teremteni. A pozitív kívánságok különleges erővel hatnak, ugyanakkor a bosszúság, a feszültség, a türelmetlenség is hatványozódhat. Az óvatosságra, a körültekintésre, a kedvességre ma különösen nagy szükséged lesz. Viszont egyetlen szívből érkező mosollyal ma valóban csodákat tehetsz.

Próbáld meg elengedni a stresszt, a feszültséget. Érdemes mantráznod: „Ma nyugodt és kiegyensúlyozott vagyok. Ma jót teremtek.” Törekedj a békére, a harmóniára, hiszen minden, amit ma kívánsz, visszaszáll rád is. Önzetlenségedért, a segítségnyújtásért, a szeretetért pontosan ugyanezt kapod vissza. Légy hálás mindenért, amid máris megvan, a hála érzése fokozza a bőséget, a boldogságot, az elégedettséget az életedben.

Szombat a pozitív cselekedetek napja. Bármilyen apró jót is teszel másoknak, a lelked örömmel telik meg, és az univerzum visszaadja neked ugyanezt a jót. Önmagában azzal is jót teszel, ha átadod valakinek a helyedet a buszon, a metrón. A világ békéjéért és boldogulásáért elmondott imádságokkal, kérésekkel bámulatos energiákat mozgatsz meg bolygónk jóléte érdekében – és természetesen saját érdekedben is.

A telihold energiája támogatja az elengedést. Engedd el, amire nincs már szükséged – gondolatokat, érzéseket, fájdalmat, tárgyakat, embereket, bármit –, így teremthetsz helyet az újnak. Ma mély spirituális élményekben, tapasztalatokban lehet részed. Talán olyan felismerésekre jutsz, amelyekkel óriásit lépsz előre nemcsak az életedben, de a spirituális tudatosság útján is.

Különleges, egyedi, vissza nem térő a mai nap. Ugye, élsz a lehetőséggel?