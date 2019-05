Szombaton jön a virághold. Különleges telihold ragyog az égen

Május 18-án, magyar idő szerint 23 óra 12 perckor látható teljes fényében a telihold. Persze már előtte és utána is tökéletes korongként rajzolódik ki az égbolton, de ebben az időpontban teljesedik ki csillagászati értelemben is. Május 18-án éjjel a Bika jelében jár a Nap, amely szembe kerül a Skorpió jelében haladó Holddal.

Májusi telihold = virághold

A Bika havának teliholdja az amerikai őslakos indiánoktól kapta a virághold elvezést, hiszen a Bika hava a tavasz közepére esik, amikor virágba borulnak és teljes szépségükben ragyognak a fák, a növények – ahogyan ezen a májusi éjjelen a Hold is teszi. Az indiánok életvitelüket tekintve a Hold járását követték, így amikor felragyogott az égen a virághold, a valódi tavaszt is ünnepelték.

Az egykori földművesek is számon tartották a májusi teliholdat, amelyet ők anyahold vagy tejholdként említettek a régi kalendáriumokban. Megfigyelték ugyanis, hogy a Bika havi telihold idején jóval több kisbaba születik, és az édesanyák teje is gyorsabban, intenzívebben indul be, mint az év más időszakaiban, ez számukra a termékenység, a bőség szimbóluma volt.

Sejtelmes és érzéki a Skorpió telihold

A Bika havában felragyogó telihold a Skorpió jelében jár, amely érezhető átalakulásra, változtatásra, az önismeret elmélyítésére ösztönöz mindenkit. Nem mellesleg a Bika az érzékiségével, míg a Skorpió a legszenvedélyesebb csillagjegy tulajdonságával lobbantja fel a szerelmi vágyat mindenkiben, de a megérzések, a mély érzelmek is felerősödnek ezekben a napokban.

A telihold ugyanakkor a feszültséget, a türelmetlenséget is jócskán felfokozza. Számos megfigyelés igazolja, jóval több ilyenkor a baleset, de a párkapcsolati feszültségek is nagyon könnyen kiütközhetnek. A heves érzelmek a szerelemben épp úgy tombolnak, mint az élet bármely más területén. Nagyon apró szikra is elég lehet szombaton a robbanáshoz.

Erre alkalmas a szombati telihold

A Skorpió telihold a legalkalmasabb a mágiához, a jóslásokhoz, hiszen az intuíció is bámulatos erővel működik. Különleges felismerésekre juthatsz most az életedben. Érdemes forró fürdőt venni, és a habokban éppúgy elmerülni, mint a lelked, a tudattalanod rejtélyeiben. Meditáció, relaxáció közben felteheted magadnak a téged foglalkoztató kérdéseket, bizonyossággal megkapod a lehető legjobb választ. A valódi és mély lelki átalakulásra talán nem is találhatnál a Bika havában tündöklő virágholdnál alkalmasabb időpontot. Ha teheted, töltsd a szombatot elmélyülve önmagadban. Nem bánod meg.

(via elite daily)