Napi horoszkóp 2019. május 16.: Tehetetlen csütörtök

Nem kell mindenben követned a családi mintákat. Könnyen lehet, hogy a családodban mindig mindenki ugyanazt a megoldást választotta bizonyos helyzetekben. Lehet, hogy mindig mindenki ugyanazt tette, te pedig most ismét ezt a hibát készülsz elkövetni. Ne felejtsd el, nem kell másolnod a mintákat.

Figyelj nagyon csütörtökön, mert az ördög ma is a részletekben rejlik. Amikor odafigyelsz az egészen apró részletekre, és amikor figyelmet adsz mindannak, ami történik körülötted, biztos lehetsz, hogy minden eseményt a helyén kezelsz, és nem csinálsz a bolhából elefántot, az elefántból meg bolhát.

A szavak mágusa vagy. Egy szóvarázsló, aki azt tesz és azt ér el a szavakkal, amit csak akar. Csütörtökön a szavaiddal dolgozz meg az álmaid megvalósításáért. Ma beszéld rá az embereket, hogy segítsenek neked, győzd meg őket, hogy ők is azt akarják, amit te.

Napi horoszkóp: Mérleg

Amit teszel, mindig meghatározza, ami veled történik. Ma figyelj jobban a cselekedeteidre, és válaszd meg tudatosan, amit teszel. Ha odafigyelsz a cselekedeteidre, pontosan meghatározhatod a jövődet is. Ez pedig olyan erő, amelyre mindig is vágytál, és amelyet mindig is használni szerettél volna.

