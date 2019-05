Ezek a csillagjegyek hihetetlenül magabiztosak

Az Oroszlán a legmagabiztosabb csillagjegy

Az Oroszlán nagyon szereti a társaságot, a csapatmunkát, de egyedül is kifejezetten jól boldogul. Ösztönösen törekszik az elégedettségre, hogy minél jobban érezze magát a bőrében. Viszont az elvárásokat nem szereti, ő mindenkor a saját elvei szerint halad és dönt az életében. Elképesztően magabiztos, duzzad benne az önbizalom, hiszen meggyőződése, nála jobbat, megfelelőbben keresve sem találni. Igaza lehet.

A Kos tudja, ő a legjobb

A Kos sincs híján az önbizalomnak. Oroszlán társához hasonlóan ő is pótolhatatlannak képzeli magát. Igazat is kell neki adni, hiszen elképesztő teherbírásával tényleg bámulatos mennyiségű feladatot képes elvégezni. Segítséget csak akkor kérne, ha kifogyna az ötletekből. Ilyen „szégyen” viszont sosem fordulhat elő vele. Az is biztos, hogy nem pazarolja fölöslegesen az idejét, inkább a megoldandó munkára koncentrál.

A Szűz csillagjegyet a siker teszi magabiztossá

A Szűz csillagjegyet a siker motiválja a leginkább. Minél többet gyűjthet be, annál magabiztosabb és elszántabb a munkájában is. Nagyon alapos és részletes a feladatokban, figyelme nem sikkad el az apróbb hibák fölött sem. Kézben tartja a feladatokat, nagyon jól menedzseli magát, így rendre megvalósítja a céljait. Szívesebben dolgozik egyedül, mint nagyobb csapatban, ami ugyanakkor semmit sem vesz el az érdemeiből.

A Rák magabiztosabb, mint sokan gondolják

A Rák nagyon szívesen szerez örömet a többieknek, nem véletlenül annyira népszerű. Róla nem gondolni elsőre, mennyire magabiztos csillagjegy, hiszen leginkább az érzékenységéről ismert. Pedig nagyon is jól tudja, mit akar, és nem fél kiállni az igazáért. A Szűzzel ellentétben neki a csapatmunka a mindene, egyedül kevésbé találja a helyét. Ő a saját érdekeit is képes feláldozni a csapatszellem érdekében, hiszen a legtöbb erőt épp a közösségből nyeri.

A Nyilas önmagában hisz

A Nyilas saját magában hisz. Sosem várna arra, hogy majd mások teszik jobbá az életét, vagy a többiek kaparják ki helyette a gesztenyét. Míg másoknál talán a magabiztosság nem a legfontosabb szempont, nála nincs is szembetűnőbb vonás első pillantásra. Már a megjelenése is egészséges önbizalomról árulkodik. Céltudatos, elszánt, határozott, ugyanakkor nagyon szerethető figura. Kifejezetten kedveli a társaságot, ő a csapat mókamestere, de nem esik kétségbe, ha épp egyedül kell ebédelnie, vagy nincs társa a kedvenc filmjéhez.

(via bold sky)