Ez a legvonzóbb testrészed a horoszkóp szerint

Ha bármelyik hölgyet megkérdeznénk, melyik testrészén változtatna, a lista vélhetően igencsak hosszú lenne. Ám a kérdésre, hogy melyik testrésze a legszebb, a legelragadóbb, vélhetően hosszú hallgatás következne. A horoszkóp szerint igenis mindenkiben van valami egyedi és igazán vonzó, csak fel kell ismerned magadban. Nos, melyik testrészed a leggyönyörűbb? Vess egy pillantást a csillagjegyedre, s feltárul a legszexibb részed.

1. A Kos legszebb testrésze

A Kos hölgy hosszú lábai elvarázsolják a másik nem képviselőit, különösen ha még magassarkút is visel. Nem véletlenül visel nagyon szívesen estélyi ruhákat, amellyel amellyel kiemeli gyönyörű adottságát, de neki a miniszoknya is tökéletesen áll. Szerencsés alkat, hiszen akár 20, akár 60 éves, lábai izmosak, feszesek, formásak. Ám tesz is érte, hogy ez így maradjon, amint ideje engedi, rohan az edzőterembe.

2. A Bika legszebb testrésze

A Bika hölgynek nem lehet panasza keble méretére és formájára, amivel könnyen magára hívja a férfitekinteteket, különösen amikor a strandon bikiniben vonul végig. Tudatában is van vonzerejének, amivel ujja köré csavarhat bárkit. Kétségtelenül a melle a legvonzóbb testrésze, ám összességében nézve tökéletes a teste, úgy ahogy van. Ez nem csekély önbizalmat ad neki, amelyet nem is fél kihasználni: akit kinéz magának, meg is kapja.

3. Az Ikrek legszebb testrésze

Az Ikrek hölgy legszebb testrésze kétségtelenül a szemei. Csillogó, meleg tekintetet áraszt, alighanem ezen szempárra illik leginkább a mondás: a szem a lélek tükre. Szeméből kiolvasható miként érez, de elárulják azon titkokat is, amelyeket aligha szeretne kiadni magából. Akár sminkeli a szemét, akár nem, fénylő tekintetével könnyedén vonzza a férfiakat, akik szinte elvesznek szemei szépségében.

4. A Rák legszebb testrésze

A Rák hölgy kétségtelenül az egyik legérzékenyebb, legérzelmesebb csillagjegy, aki szavaival fejezi ki magát. Így mi más lehetnek a legszebb testrésze, mint az érzéki ajkak. Amikor beszédre nyílik tökéletes formájú szája, a férfiak isszák minden szavát, bár nem igazán tudják eldönteni, mondanivalójával, avagy elbűvölő ajkával ejti rabul a szívüket. A legtöbb nő mit meg nem adna, hogy olyan telt és kívánatos formájú ajka legyen, mint az övé.

5. Az Oroszlán legszebb testrésze

Bársonyos és ragyogó bőre teszi ellenállhatatlanná az Oroszlán hölgyet. Azon szerencsések közé tartozik, akinek semmilyen problémája sincs a bőrével, különösen az arcán. Koránál jóval fiatalabbnak néz ki, ráadásul ráncok, pigmentfoltok, pattanások sem keserítik az életét, ami miatt nagyon sokan irigykednek rá. Reggelente nem kell hosszú időt töltenie sminkeléssel, bár ő szívesen tölti az időt hosszasan a tükör előtt. Szépsége hangsúlyozására kevés szempillaspirál, némi ajakrúzs is bőven elegendő.

6. A Szűz legszebb testrésze

A csodás haj a Szűz hölgy legszebb testrésze: erős, fénylő és nem hullik. Neki nincs szüksége hajápolási csodaszerekre, hogy hajkoronája erősebbé, fénylőbbé váljon, akár rövid, akár hosszú frizura mellett dönt, minden esetben remekül fest. Ha göndör a haja, semmi esetre se egyenesítse ki, hiszen éppen ezzel a természetes szépséggel vonzza a férfiakat. S még ha úgy is gondolja, a sebtiben összefogott kontyával rémesen néz ki, ebben nincs igaza, így is vonzó és rendkívül megnyerő a külseje.

7. A Mérleg legszebb testrésze

A Mérleg hölgy kétségtelenül legattraktívabb testrésze a formás feneke. A legtöbben egész nap izzadnának az edzőteremben, hogy olyan gyönyörű és kerek hátsójuk lehessen, mint neki. Ő ugyanakkor annyira szerencsés, hogy erre semmi szüksége, hiszen a természet gömbölyded formával áldotta meg. Homokóra alkatával a nőiesség ideálja. Viselhet bármit, minden remekül mutat rajta, s bárhol jelenjen meg, udvarlóban nem lesz hiánya.

8. A Skorpió legszebb testrésze

Amivel a férfiakat őrületbe kergeti a Skorpió hölgy, az a szexi háta. A nyár ideális időszak, hogy megmutassa magát, hiszen bikinije kiemeli a legvonzóbb testrészét, de ő alapból is igyekszik olyan ruhát választani, ami szabadon hagyja a hátát. Lehet ez apró top, hátul nyitott felső, avagy a test vonalát követő body, mindegyikben csodálatosan fest. Ám nem árt ezzel óvatosan bánni, a férfinem képviselőit varázslatos vonzerejével könnyen megbabonázza.

9. A Nyilas legszebb testrésze

A Nyilas hölgy igazán szemrevaló testrésze a bámulatosan hosszú nyaka, amelyet kontyba, lófarokba fogott hajával még inkább kiemelhet. Persze, nem is lényeges, miként viseli a haját, hiszen a férfiak szeme azonnal a gyönyörűséges hattyúnyakára szegeződik. Ha elbűvölni szeretne, a legjobb, ha pár tincset szabadon hagyva tűzi fel a haját, ami lazán lóg az arcába. Így titokzatossá, érzékien vonzóvá válik, s nincs olyan férfi, aki visszautasítaná.

10. A Bak legszebb testrésze

A Bak hölgy mosolyával, tökéletes és hófehér fogaival mindenkit levesz a lábáról. Amint belép a szobába, csodaszép mosolyának köszönhetően pozitív energia árad belőle. Kísérletező típus, különböző színű ajakrúzsokat is kipróbál, amivel még inkább kiemeli természetesen hófehér, egészséges és gyönyörű formájú fogait, amit a hollywoodi sztárok is megirigyelnének tőle. Jól is teszi, ha minél többet mosolyog.

11. A Vízöntő legszebb testrésze

A Vízöntő hölgy legattraktívabb testrésze kétségtelenül a keze és hosszú ujjai. Akár egyedül végzi az összes házimunkát, kezén mindez mégsem látszik, olyan mint a legelőkelőbb származású hölgyeké. Szívesen visel több gyűrűt az ujjain, amiket akár naponta változtat, s nem törődik az olyan kritizáló megjegyzésekkel, miszerint túlságosan is nagy figyelmet szentel az ékszereknek. Tény és való, nem csekély összeget költ vintage ékszerekre, melyek remekül mutatnak hosszú és finom ujjain.

12. A Halak legszebb testrésze

A Halak hölgy akkor fedi fel legszebb testrészét, amikor leveszi a ruháját, hiszen mi másról is lehetne szó, mint lapos és feszes hasáról. Úgy tűnhet, az egész napot az edzőteremben tölti, bár igazság szerint valójában semmit nem tesz a formás hasizmokét, egyszerűen ilyenek a génjei. Nem törődnie, milyen ruhát viseljen, hiszen minden remekül áll rajta. S amit alighanem a legtöbben irigyelnek, bármennyit ehet, hasára egyetlen grammnyi felesleg sem rakódik.

