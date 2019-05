Fellobban a csillagjegyek szerelmi élete májusban

A Kos

Kos jegyűként mostanában csak arra vágysz, hogy kedveseddel bezárkózva odaadóan, szeretetteljesen öleljétek egymást. Kapcsoljátok be a tévét, bújjatok össze, hangolódjatok egymásra, aztán hajrá! A szerelemben is biztonságra, törődésre és bizalomra van most szükséged. Májusban megkapod.

A Bika

Ne lepődj meg, ha Bika jegyűként mostanság nagyon beindítanak az érzéki szavak, és te is nyugodtan küldj egy-egy túlfűtött, nagyon is egyértelmű üzenetet a kedvesednek, amellyel lángra gyújtod a képzeletét. Ne feledd: a szerelmi előjáték az érintés előtt szavakkal is elkezdődhet.

Az Ikrek

Most nem sietsz sehova, igyekszel inkább az intimitás minden pillanatát megélni. Ikrek jegyűként csupa érzékiség vagy mostanában, aki nyitott a lassú élményekre: egy forró fürdő, egy érzéki masszázs, elnyújtott, forró ölelések. Neked nemcsak testi, hanem lelki kaland is lesz májusban a szeretkezés.

A Rák

Rák jegyűként végre a sarkadra állsz: átveszed az irányítást a vágyaid felett, és világosan közlöd is a partnereddel, hogy mit szeretnél tőle. Ne félj ettől, megérdemled, hogy istenítsen téged a párod. A következő hetekben joggal érezheted úgy, hogy te irányítasz. Nos, mindent bele…

Az Oroszlán

Az elmúlt időkben nem sokat beszéltél a szerelmi életedről, ami nem azt jelenti, hogy az nem is létezik! Oroszlán jegyűként csodálatos időszak elé nézel: számíts rá, a képzeletedet semmi nem tudja az ágyban megzabolázni. Szerelmi életedet áthatja májusban a spiritualitás. Ne lepődj meg, ha erotikus álmokra ébredsz…

A Szűz

Lehetséges, hogy egy barátod iránt kezdesz mélyebb érzelmeket táplálni? Bár Szűz jegyűként ez nem szokásod, májusban mégis megtörténhet, hogy egy „barátság extrákkal” kapcsolatba bonyolódsz. Most szívesen próbálsz ki új dolgokat, akár a tét és elköteleződés nélküli szexet is.

A Mérleg

Ebben az időszakban kifejezetten nyeregben érzed magad, és szeretnéd, ha az egész világ megcsodálhatná, mennyire szexi lettél. Mérleg jegyűként egyre bátrabb vagy az ágyban, és magadhoz ragadod az irányítást. Szeretnéd, ha párod kimondaná, még soha senkivel nem érezte magát ennyire jól. Májusban nem is kell csalódnod.

A Skorpió

Skorpió jegyűként rendkívül kalandvágyónak érzed magad az ágyban, és egészen új megvilágításban látod az érzékiséget, az erotikát. Ami nem is olyan régen egyáltalán nem hozott lázba, mostanra igen vonzó lehetőségnek tűnik. Nyugodtan próbálj ki bármi újat májusban, hidd el, nem fogod megbánni!

A Nyilas

Szenvedélyesnek és vadnak érzed magad a Rák Mars hatására, és nem is annyira meglepve tapasztalod, hogy a benned szendergő szexistennő felébredt, és csak arra tud gondolni. Nyilas jegyűként szeretnéd, ha olyan testi szerelemben lenne részed, ami mindkettőtökben igazán mély nyomokat hagy.

A Bak

Ebben az időszakban Bak jegyűként teljes és kölcsönös odaadást igényelsz az ágyban. Májusban egészen biztosan mélyebben megismeritek egymás vágyait a pároddal, és olyan módon tudtok adni és kapni egymástól, ahogyan eddig még sosem. De vigyázz, nehogy valaki éhes maradjon a lakoma végén…

A Vízöntő

Ha szexről van szó, májusban nagyon figyelsz a részletekre. Vízöntő jegyűként könnyen lehet, kedved támadhat egy-egy új, különlegesebb játékszer kipróbálására, vagy új technikák feltérképezésére. Jól jöhet, ha tudatosan beépítitek az összebújásokat a napirendetekbe, így biztosan annyit kapsz, amennyit szeretnél.

A Halak

Halak jegyűként nagyon játékosnak és kreatívnak érzed magad most a szerelemben. Még a leghétköznapibb teendők kapcsán is az érzékiség jut az eszedbe. A Rák Marsnak köszönhetően ügyesen csempészel könnyed mókát a szerelmi életedbe, így a partnereddel újra felfedezhetitek egymás testét, lelkét.

Via elite daily Horoszkóp ikonok: iStock