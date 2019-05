Heti holdhoroszkóp 2019. május 15-21.: Sejtelmes, misztikus a szombati telihold

SZERDA – május 15.: A szombati telihold közeledtével egyre hatékonyabban meditálhatsz. Emellett jó ötlet fodrászhoz menned, vagy te magad is megcsinálhatod a hajadat otthon. Szóval ma érdemes hajat vágatni, festetni és/vagy daueroltatni is. A növények tőosztása és szaporítása is kifejezetten időszerű a mai napon.

CSÜTÖRTÖK – május 16.: Csütörtökön csak késő este vált jegyet a Hold. A tegnapi naphoz hasonlóan ma is a Mérleg jelében jár, ezért a mai napra is szinte pontosan a szerdai javaslatok érvényesek: érdemes fodrászhoz menni, hajat vágatni, festetni, daueroltatni, mert a végeredménnyel biztosan elégedett leszel. Mivel ma még nő a Hold, a növények is meghálálják a gondoskodást. Viszont az öntözéssel várj holnapig.

PÉNTEK – május 17.: Telihold előtti napon nagyon jól fog esni a szauna! Ma a vizes Skorpió jegyben jár a Hold, ezért jót fog tenni az izzadás. Ha nem bírod a forróságot, menj talpmasszőrhöz, ami szintén nagyon támogatja a méregtelenítést. Mára fodrászati és kerti munka tilalom van érvényben. Érdemes megfogadnod a javaslatot.

SZOMBAT – május 18.: Telihold napján mindenki feszültebb és fáradékonyabb. Te is. Emiatt ma igyekezz a lehető legpasszívabb lenni, így könnyebb átvészelned a szombatot. Igaz, a telihold csak éjjel 11 óra után ragyog majd az égen, de a hatását már péntektől tapasztalhatod, és eltart egészen vasárnapig. A mai nap a passzivitás ideje, ha teheted, tényleg ne csinálj szinte semmit.

VASÁRNAP – május 19.: Kora hajnalban jegyet vált a Hold, a Nyilasban folytatja égi útját, így már talán csak rossz emlék a tegnapi telihold. A mai nap alkalmas sütésre, befőzésre. Minden finomra sikerül, ha rászánod magad. Érdemes kiszellőztetned a lakást és az ágyneműket is. Utóbbit persze csak akkor, ha épp nem esik az eső.

HÉTFŐ – május 20.: Ma egész nap a Nyilasban jár a Hold. Vitálisnak, erősnek érezheted magad. Kicsattansz tettvágytól, amit fordíthatsz a karriered építésére, de segítségnyújtásra is. Ma is érdemes valami finomat sütni, a növő Hold megnöveli a térfogatot. Szóval nagy és szép lesz a kenyér, a sütemény, amivel a sikered is megnő.

KEDD – május 21.: Délelőtt a Hold belép a Bakba, amitől fegyelmezett és hatékony leszel. Könnyebb lesz koncentrálnod, mindegy, hogy tanulsz, dolgozol, háztartást vezetsz, eredményessé válsz. Több tilalom van ma érvényben: fogászati, patyolat- és kertimunka-tilalom. Érdemes a régiek megfigyeléseit követni.

Szombaton éjjel (23:12-kor) a Bika Nap és a Skorpió Hold egymással szembe kerül. Ez a telihold az érzelmekre hat, ezért most a féltékenység és a birtoklás vágya könnyen keríthet a hatalmába. Akkor is, ha van párkapcsolatod, akkor is, ha nincs. Ugyanis nem csak a párodra lehetsz féltékeny, hanem a kollégádra, barátodra, testvéredre, szomszédodra, valójában bárkire. A féltékenység azt jelenti, hogy birtokolni, kisajátítani akarod a másikat, a figyelmét. Pedig józan ésszel tudod, ennek valójában semmi értelme.

A szombati telihold különösen megviselhet, ha a Bika vagy a Skorpió jegyében születtél. Könnyen megsérthetsz valakit, de lehet, hogy épp te sértődsz meg. Amennyiben az Oroszlán, vagy a Vízöntő jegyében születtél, vigyáznod kell magadra és azokra, akik fontosak számodra. Sajnos teliholdkor sokkal több a szakítás és a veszekedés. Szerencsére ez a hatás másnapra elillan. Tehát csak a szombatot kell valahogy kibírnod.