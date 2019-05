Ezzel a démonnal küszködnek a csillagjegyek

Mindenkinek megvan a maga sötét oldala, hiszen az éppúgy hozzátartozik az egyéniséghez, a személyiséghez, a pozitív tulajdonságok. Kérdés persze, mennyire képesek a csillagjegyek tudatosan kezelni, kontrollálni ezeket a személyiségrészeket. Vajon mennyire esnek kísértésbe? S ha egyszer elkapja őket az ár, egyre mélyebbre süllyednek, vagy igenis képesek a legmélyebb pontról is talpra állni.

Nos, a horoszkóp kíméletlen pontossággal mutatja meg a csillagjegyek sötét oldalát is. Fogadd el, ez is te vagy, ez is hozzád tartozik, így könnyebben megértheted a saját viselkedésedet is. Íme a 6 leggyakoribb, legyőzendő démon.

A Kos és a Skorpió démona a korrupció

A korrupció szónak többféle jelentése van, ám elsődlegesen tisztességtelen magatartást, törvénybe ütköző cselekedetet értünk alatta. A Kos és a Skorpió uralkodó bolygója a Mars, ezért ők nem sokat haboznak, hogy megszegjenek-e bizonyos szabályokat, amivel előnyhöz juthatnak. Valójában a megvesztegetés nem áll távol tőlük, amennyiben úgy kívánja az érdekük. S bár mindkét csillagjegy céltudatos és nagyon szorgalmas típus, ez a tulajdonságuk inkább háttérbe szorul, amikor felülkerekedik a sötét oldaluk. Ha azonban tisztában vannak a gyenge pontjukkal, pontosan tudják, hol és miben érdemes erősíteni a lelküket.

A Bika és a Mérleg démona az üresség

Az üresség érzése többféle módon is megjelenhet a Bika és a Mérleg életében. Van, amikor nagyon is tisztán látják, milyen úton jutottak a lelki üresség érzéséig, de ugyanígy megesik velük, hogy fogalmuk sincs, hol keressék a probléma gyökerét. Mindkét csillagjegyet a Vénusz bolygó uralja, ezért minden igyekezetükkel a szépséget, a harmóniát, a boldogságot keresik az életükben. Mindenképpen szeretnék jól érezni magukat a bőrükben, ezért nem kevés időt töltenek, hogy megtalálják valódi önmagukat, az igazi boldogsághoz vezető utat.

A Ikrek és a Szűz démona a káosz

Nem meglepő, hogy az Ikrek és a Szűz démona a káosz, a teljes zűrzavar, hiszen remekül érzékelteti, mi minden zajlik a lelkükben, mi az, amitől nagyon nem találják a helyüket a világban. Mindkét csillagjegy uralkodó bolygója a Merkúr. Ők azok, akik folytonosan azon tépelődnek, hol is van a helyük, mikor érik el azt a pontot, ahonnan már csak lefelé vezet az út. A viharban nem könnyű meglelni a valódi békét és lelki nyugalmat, ám esetükben ez jóval nagyobb kihívás, mint a többi csillagjegy életében.

A Rák és az Oroszlán démona a gonoszság

A gonoszságnak, az aljasságnak sokféle összetevője lehet. A Rák és az Oroszlán alapvetően nagyon szeretetre méltó csillagjegyek, ugyanakkor még ők is hajlamosak lehetnek jóval nagyobb szerepet szánni a sötét oldalnak, mint kellene. Az Oroszlán uralkodó bolygója, a Nap, míg a Rák a Hold hatása alatt áll, ezért is táplálják gyakran a bennük élő démont, miközben nem akarnak tudomást venni a jó dolgokról. Szerencsére kivételek mindig akadnak, a legtöbben életükben legalább egyszer a rossz útra lépnek. Ha felismerik a hibákat, ismét régi önmaguk lehetnek.

A Nyilas és a Halak démona a feledékenység

A feledékenység esetükben azt az állapotot testesíti meg, amikor egyszerűen nincsenek tudatában a körülöttük zajló eseményekkel. A Nyilas és a Halak lelkileg erős csillagjegyek, akik valójában mindig előre tekintenek. Uralkodó bolygójuk, a Jupiter hatására nem viselik jól, ha bárki is visszatartja, elnyomja őket, s mindvégig a korlátok ellen küzdenek. Örökös akadályt jelent nekik az is, hogy olyan dolgok felett vegyék át az irányítást, amit egyáltalán nem ismernek. Nem véletlenül rettegnek folyamatosan, hogy valami fontos részletet elfelejtenek.

A Bak és a Vízöntő démona a vétkezés

A törvény megsértése, a jó erkölcsbe ütköző cselekedet az, amitől a Bak és a Vízöntő biztosan nem riad meg. Legalábbis eleinte, mert életük későbbi szakaszában, uralkodó bolygójuk, a Szaturnusz rákényszeríti őket, hogy tanulva az ifjúkori hibákból, nagyon is következetesen tartsák be az előírásokat. Meghökkentő cselekedeteikkel gyakran a megbotránkoztatás a céljuk, ami ugyanakkor az esetek többségében visszafelé sül el. Ha szükséges, engednek a démonoknak és mindent megtesznek, hogy eljussanak a valódi céljaikhoz, amivel pedig időnként olyan szituációkba kényszerítik magukat, amit érdemesebb lenne kerülniük.

(via awareness act)