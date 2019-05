Ezekre a csillagjegyekre bámulatos hét vár

A Bika igazi önmaga a héten

Kedves Bika! Ezen a héten minden és mindenki a kezedre játszik. A Nap, a Merkúr és az Uránusz mellett május 15-én, szerdán uralkodó bolygód, a Vénusz is a jegyedbe lép örömet és boldogságot hozva neked. Végre valódi önmagad lehetsz, valósággal ragyogsz. Ne is lepődj meg, ha mindenki a te társaságodat keresi. A szombat egészen rendkívüli napnak ígérkezik, hiszen a Vénusz és az Uránusz együttállása valósággal fellobbantja benned a szabadságvágyat. Azért légy óvatos a hétvégén is, hiszen a telihold okozhat nem várt meglepetéseket is.

A Szűz kreativitása nem ismer határokat a héten

Kedves Szűz! Néhány hete már biztosan érzed a változás szelét, és talán mostanában a spiritualitás, a magasabb szintű elmélkedés is mélyebben foglalkoztat, mint általában. Végre túlléphetsz az akadályokon, könnyedén elsöpörhetsz magad elől mindent, ami eddig nehézséget okozott az életedben. Egyre kreatívabbnak érzed magad, folyamatosan újabb és újabb inspirációra lelsz, ezen a rendkívüli héten a valódi igazságot, összefüggéseket kutatod. Mindent könnyedén átlátsz az életedben, és pontosan tudod, mi okoz igazán örömet. Éld meg a csodákat. Megérdemled.

A Bak szépséget talál az életében

Kedves Bak! Olyan könnyednek, vidámnak érzed magadat, mint talán korábban még sosem. Fellobban benned a romantika, a szenvedélyesség lángja. Szinte alig ismerni rád, annyira más lettél. Szó szerint is a tavasz színeiben ragyogsz, nem lehet téged most nem észrevenni. Ezen a héten nagyon sok mindent tudhatsz meg magadról, a bolygók ugyanis a kreatív önkifejezés mellett az önismeretben támogatnak most téged. Légy nyitott minden újdonságra, különleges, egyedi tapasztalatokat szerezhetsz. Hidd el, most bármi megtörténhet, amire oly régóta vágyakozol…

(via elite daily)