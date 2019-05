Melyik virágot választod? Többet mesél rólad, mint sejtenéd

A virágok sokkal többet jelentenek annál, mint hogy otthonod ragyogó díszei vázában vagy cserépbe ültetve. Nem véletlenül oly népszerű a virágnyelv, amellyel a legmélyebben érzelmeket szavak nélkül fejezheted ki. Ezúttal kedvenc virágod a személyiségedről mesél különleges történetet. Meglepően pontos részletek következnek… Nos, melyiket választod a gyönyörű virágok közül? Nézd meg a képeket, majd görgess a leírásokhoz.

1. Ha kedvenc virágod a babarózsa…

Az első virág a babarózsa, mely talán a legjobban képviseli a női gardróbot, persze tele szebbnél szebb ruhákkal, egyúttal a valódi nőiesség szimbóluma is. Szinte biztosan nagyon elegáns esküvőd lesz, ha még nem mondtad ki a boldogító igent, illetve biztosan ilyen volt, ha már férjhez mentél. A babarózsa a világ nagyon sok országában jól érzi magát, nem véletlen, hogy te is szívesen járod a világot, és fedezel fel minél több újdonságot.

2. Ezt árulja el rólad kedvenc virágod az orchidea

Amennyiben az orchidea a kedvenc virágod, szinte bizonyosan titokzatos a személyiséged – de legalábbis szereted a titkokat, és tudsz is titkot tartani. Éppen ez a titokzatosság, sejtelmesség tesz téged annyira izgalmassá. Intelligens, okos, megfontolt embernek ismernek téged a többiek. Választásodban sem az átlagost követed, a misztikum, a keleti szellemiség erősen vonz, talán az sem véletlen, hogy szíved szerint egzotikus országokba utaznál a legszívesebben.

3. Ha a tulipán a kedvenc virágod

Ez a gyönyörűséges virág számtalan színben pompázik, ahogyan te is szereted a változásokat, amikor sok minden történik az életedben. Öltözködésedben, ízlésedben, az étkezésben, de úgy általában az életviteledben is keresed a különlegességet, a színeket, a változatosságot. Széles baráti körrel rendelkezel, és kedves, vidám személyiségeddel könnyedén ismerkedsz, nagyon sokan kedvelnek téged. Nem bánod, amikor pörög az életed.

4. Ezt árulja el a személyiségedről a hortenzia

A gyönyörű és különleges hortenzia változékony hangulatra utal. Szinte bizonyosan a nyár a kedvenc évszakod, ha ezt a virágot választottad. Nemcsak a meleget szereted, hanem a ragyogó színeket, az önfeledtséget, a szabadságot. Ahogyan egyre hűvösebbre vált az időjárás, te is sokkal visszafogottabbá válsz. Érzékeny, időnként veszekedős személyiségtípus lehetsz, mert nem mindig találod a közös hangot a környezetedben élőkkel.

5. Ezt meséli személyiségedről a rózsa

A rózsa nem véletlenül az egyik legnépszerűbb virág, amely a szerelem mellett az utazás szimbóluma is. Ha a rózsa a kedvenc virágod, biztosan nagyon szívesen lépsz ki otthonról, és fedezed fel a közelebbi és távolabbi környezetedet. Valójában, ha tehetnéd folyamatosan úton lennél, hihetetlenül kíváncsi vagy más kultúrák, emberek élete iránt. Nagyon jó a stílusérzéked, szinte mindenkor a legszebb virágként pompázol. Bizonyára sokan irigyelnek is ezért téged.

6. Ha kedvenc virágod a liliom

Állítólag, akinek kedvenc virága a liliom, azt elképesztően hosszú és csoda szép lábakkal áldotta meg a sorsa, nem mellesleg bámulatos a cipőkollekciója is. Nos, ha a liliomot választottad, a szerencsés külső adottságok mellett párkapcsolatodban is fontos számodra a függetlenség, az önállóság, a szabadság. Tudod, mit szeretnél elérni az életedben, meg is valósítod a vágyaidat, az álmaidat. Külön érdekesség, hogy a liliom azon kevés virág egyike, melyek önmagukat porozzák be.

7. Ezt meséli személyiségedről a magnólia

Ha a különleges és egzotikusan szép magnóliát választottad, amely csak az év legszebb hónapjában, májusban virágzik, szinte biztosan nagyon bájos, elegáns és kedves a személyiséged. Szinte hercegnő lehetnél, annyi finomság árad belőled. Fontos számodra a nyugalom, a biztos és stabil élet. Gazdagságra, bőségre vágysz. Talán már gyermekkorodban sem szűkölködtél az anyagi javakban, felnőttként pedig szinte biztosan meg is teremted magadnak. A magnólia nem mellesleg az egyik legrégebb óta ismert virág.

(via horoscope daily) Kiemelt kép: iStock