Heti angyalhoroszkóp 2019. május 14-20.: Megvilágítják az utat most az arkangyalok

Kos

Uriel arkangyal megvilágítja előtted az utat, így egész héten pontosan tudod, mit kell tenned. Ha szeretnéd, hogy mások is támogassanak, kérd Uriel arkangyalt, hogy segítsen nekik megérteni a céljaidat, és szándékaid szerint hogyan alakíthasd a közös történeteteket.

Bika

Haniel arkangyal melletted áll, és erős megérzésekkel vezet téged. A belső hangod a héten kifejezetten jól működik, ezért érdemes tudatosan figyelned rá. Figyelj és kövesd tehát a megérzéseket, és a következő napokban most tedd is azt, amit a hatodik érzéked sugall.

Ikrek

Mihály arkangyal óvón emeli eléd a pajzsát ezen a héten is, hogy megvédhessen a negatív energiáktól. Arra is megkérheted most Mihály arkangyalt, hogy segítsen elkerülni azokat a veszekedős pillanatokat, helyzeteket, amelyekben túl sok a feszültség.

Rák

Sámuel arkangyallal együtt indulhatsz az életedből hiányzó elemek megkeresésére. Vajon boldog szerelem hiányzik most az életedből? Talán a vágyaidnak megfelelő munkahelyre vágysz? Sámuel arkangyal tudja, hol találod, és mit kell tenned, hogy rád találjon a szerelem, vagy téged válasszanak az új munkahelyen.

Oroszlán

Rafael arkangyal gyógyító energiákkal vesz körül téged, és kigyógyít abból a betegségből, amely ott bujkál most benned. A szeszélyes májusi időjárás talán megviseli a testedet, de Rafael arkangyal segítségével ismét egészséges lehetsz, és végre felhőtlenül jól érezheted magadat.

Szűz

Ariel arkangyal megteremti a héten, amire vágysz. Persze néha csak akkor jössz rá, hogy valójában nem is ezt akartad, amikor teljesült a kérésed. Érdemes megkérdezned Ariel arkangyalt, mire is vágysz valójában, mi az, ami valóban boldoggá most tenne téged? És persze, hogyan kérj, hogy valóra is váljon a kérésed.

Mérleg

Zadkiel arkangyal emlékeztet téged a héten, mi mindenre mire vágytál gyermekként. Miről álmodtál, mi szerettél volna lenni? Amiről gyermekkorunkban álmodtunk, gyakran megmutatja a valódi életfeladatunkat, a hivatást, és mindazt, ami valóban boldog felnőtté tesz bennünket.

Skorpió

Raguel arkangyal igazságos megoldást javasol a héten egy olyan helyzetben, amelyben úgy érzed, minden döntés igazságtalan lenne. Ha nem tudod, hogyan dönts, Raguel arkangyal most olyan megoldásokat javasol, amelyek végül mindenkit győztessé és boldoggá tesznek.

Nyilas

Őrangyalod régóta terel téged egy irányba, de eddig ellenálltál ennek a vágynak. Az a szeretetteli boldog vágy, az a vékony kis belső hangocska, amelyet mostanában elnyomsz magadban, valójában Őrangyalod hangja. Hallgasd meg ezt a hangot, és hagyd, hadd vezessen a boldogság felé.

Bak

Azrael arkangyal átsegít arról a helyről, ahol vagy, arra a helyre, ahol lenni szeretnél. Azrael arkangyalnak elég gondolatban megmutatnod, milyen élethelyzetben szeretnél lenni, és ő máris elindítja az átmenetet, amely végül oda vezet, ahol lenni szeretnél.

Vízöntő

Zsofiel arkangyal feltölt pozitív energiákkal tölt fel a héten, és visszaadja a hited, amelyet mostanában kezdtél elveszíteni. Zsofiel arkangyal jelenlétében még a legreménytelenebbnek tűnő helyzetekben is megtalálod a hitet és a magabiztosságot, amelyre most a leginkább szükséged van.

Halak

Raziel arkangyal a múltad valamennyi hibájának hatását eltörli. Mindegy, a távolabbi múlt vagy a közelmúlt eseményei tartanak fogva, a héten Raziel arkangyal felszabadít téged, és utat mutat, hogy megteremtsd vágyott jövődet.