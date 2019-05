Ennyire bátrak és merészek – avagy nem – a csillagjegyek

A Kos

Ha valaki szinte keresi a kockázatokat az életében, ő minden bizonnyal a Kos. Kifejezetten bátor és merész, őt a valódi kihívások éltetik. Nagyon magabiztos és céltudatos, ő akkor is belevág a végrehajtásba, ha tervei veszélyesnek tűnnek. Minél több a rizikó, a Kos annál jobban érzi magát.

A Bika

A Bika merőben másként viselkedik. Ő a biztonsági játékos, a veszélyeket, amikor csak teheti, messze elkerüli. Életében a nyugalmat, a kényelmet szereti a leginkább, a stresszes helyzetek nem az ő asztala. Köszöni, neki tökéletesen megfelel minden, ami előre kiszámítható.

Az Ikrek

Az Ikrek nem fél a kockázatoktól, ugyanakkor annál okosabb és találékonyabb, hogy könnyelműen vállalja a veszélyes szituációkat. Sőt, ilyen esetekben nagylelkűen maga elé engedi a többieket, és miután teljesen felmérte a kockázatokat, csak akkor lép, ha biztosan meg is éri neki.

A Rák

A Rák óvatos duhaj, róla csöppet sem állítható, hogy a legbátrabbak közé tartozna. Az elővigyázatosság, az óvatosság nála mindennél fontosabb. Meggyőződése szerint, aki folyton kihívja maga ellen a sorsot, nagyon sokat veszít az életében. Ő már csak ezért is inkább kerüli a bajt.

Az Oroszlán

Az Oroszlán legalább háromszor olyan bátor és merész, mint a bármelyik más csillagjegy. Valójában ő lehetne bátorság példaképe. Előtte nem léteznek akadályok, ha kell, fenekestül forgatja fel a világot, csak megvalósíthassa a céljait.

A Szűz

Az óvatos és visszafogott Szűz sem szereti a kockázatos, veszélyes szituációkat az életében. Bármit is tesz, nagyon alaposan átgondolja, mennyit kell a céljáért kockáztatnia. Szerinte a kockázat olyan luxus, amire neki nincs szüksége.

A Mérleg

A Mérleg bölcsebb, mintsem fölösleges kockázatokat vállaljon. Problémás helyzetekben inkább a diplomáciai képességét használja. Annak ellenére, hogy a becsületbeli ügyeknél használja a bátorságát, a rázós helyzetekben ő is kerüli a nagyobb bajt.

A Skorpió

A Skorpiót nem olyan fából faragták, hogy megrettenjen a veszélyes helyzetekben. A valódi kihívásokra, az új lehetőségekre neki is óriási szüksége van, hiszen bámulatosan magabiztossá teszik őt az ilyen helyzetek. A kockázatokat mintha egyenesen neki találták volna ki.

A Nyilas

A Nyilas hajlamos lehet időnként túlzottan is sokat kockáztatni, de a hibákból is nagyon gyorsan tanul. Neki is lételeme a kihívás, merész és bátor csillagjegyként valójában tudatosan keresi a kockázatokat, de legalábbis azok lehetőségét.

A Bak

A Bak nagyon is tart a veszélyes helyzetektől. Ugyanakkor szerinte a sikerért mindenkor meg kell küzdeni, ami bizony kockázatokkal párosulhat. A saját útját járja, nem igazán kér mások segítségéből, viszont szívesen látja el hasznos tanácsokkal a többieket, amikor ők kérik a segítségét.

A Vízöntő

A Vízöntőt talán épp a veszélyes, kockázatos helyzetekhez való hozzáállása teszi annyira izgalmas és érdekes személyiséggé. Ő sosem választja a megszokott, bevált módszereket, ezért valójában mindenkor jóval rizikósabb szituációkba sodorja magát, mint szükséges lenne.

A Halak

A Halak valósággal menekül a kockázatoktól. Nem vállal az életében semmilyen veszélyes helyzetet, mert a veszteségtől, a hibás döntésektől jobban tart, mint amennyit szerinte nyerhet a vámon. Érdekes módon a külvilág sokkal bátrabbnak tartja őt, mint ő saját magát.

