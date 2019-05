Ezek a csillagjegyek mindenki másnál hitelesebbek

Az asztrológia a csillagjegyeket nemcsak a négy őselem (tűz, föld, levegő, víz) szerint sorolja csoportokba, hanem három minőségi (kardinális, fix, labilis) szempontot is számon tart. A következő négy csillagjegy a fix jegyek közé tartozik, ők erősen konzervatívak, kitartóak, megbízhatóak, birtoklóak, ugyanakkor jellemző rájuk a merevség, a szilárdság, a hajlíthatatlanság, a büszkeség és a türelem is. A kardinális jegyek (Kos, Rák, Mérleg, Bak) kiváló vezetői adottságokkal rendelkeznek, míg a labilis jegyek (Ikrek, Szűz, Nyilas, Halak) szinte kaméleonként képesek a változásokra.

Bika: hiteles és megbízható csillagjegy

A föld jegyek közé tartozó Bika nagyon megfontolt típus. Ő talán olyan, mintha magot vetnél a földbe, mely szépen lassan kihajt és csodás növénnyé fejlődik. Két lábbal áll a földön, stabil, kiszámítható, céltudatos, megfontolt. Szisztematikusan, lépésről lépésre építi fel önmagát, az életét, a biztos párkapcsolat épp olyan fontos neki, mint a jól fizető munka, a karrier. Kötelességtudó, amit elhatároz, végig is viszi. Gyűjtögető, ragaszkodó típus, nemcsak a társhoz, a munkához, de a megszokásokhoz is erősen ragaszkodik, néha meglehetősen makacs is.

Oroszlán: szuperhős, glóriával a feje fölött

A tűz jegyek közé sorolható Oroszlánban bármikor vakon megbízhatsz, amit megígér, biztosan teljesíteni fogja. Rendkívül kreatív csillagjegy, imádja a napfényt, a csillogást. Ő a Nap gyermeke, és ahogyan uralkodó bolygója körül kering a többi planéta, ő sem bánja, ha ragyoghat, fürdőzhet a többiek elismerésében, kitüntető figyelmében. Folyamatosan fejleszti önmagát, a személyiségét, élete során a lehető legtöbbet, legjobbat akarja kihozni a lehetőségeiből. Elkötelezett és hiteles, nem akar másnak látszani, mint aki. Viszont ő sem változtat, ő is erősen ragaszkodik az elképzeléseihez.

Skorpió: érzelmi erő, mélység, megbízhatóság

A víz elemi jegyek közé tartozó Skorpió, ha egyszer eldönt valamit, attól nem tágít többé. Amikor szívét, lelkét a párjának adja, kitartása, hűsége megkérdőjelezhetetlen. Ő csak akkor mondja ki, hogy “Szeretlek”, ha ezt valóban így is gondolja, és éppen ezért is annyira hiteles. Soha nem tesz meggondolatlan kijelentést. Érzelmes és rendkívül szenvedélyes típus. Addig érzi magát igazán jól a párkapcsolatában, de a munkájában, a hivatásában is, amíg szenvedéllyel, őszinte lelkesedéssel képes tenni azért. Persze a többi fix jegyhez hasonlóan ő is a végletekig ragaszkodik az elképzeléseihez.

Vízöntő: zseniálisan ötletes

A levegő elemi jegyek közé sorolható Vízöntő egészen egyedi ötleteiről, elképzeléseiről híres. Talán néha kiszámíthatatlan, érthetetlen a viselkedése, de még ettől sem válik kevésbé értékes jeggyé. Zseniális feltaláló, aki nem fél szembe menni a dogmákkal, az idejét múlt elképzelésekkel, szokásokkal. Valódi újító, frissességet, újdonságot teremt a világban. Intelligens, intellektuális típus, gondolkodásában rendkívül hiteles, mert amiben és akiben igazán hisz, ahhoz nagyon erősen ragaszkodik, a mellett a végletekig kitart.

(via elite daily)