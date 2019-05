Heti pénzhoroszkóp 2019. május 13–19.: Nagyot nyerhetsz a héten

Kos

Kos jegyűként most próbálod a lehető legjobban időzíteni a pénzzel kapcsolatos beszélgetést. Valójában nem az a kérdés, mikorra időzíted, hanem milyen szavakat választasz közben. Akkor döntesz és viselkedsz a leghelyesebben, ha tiszta vizet öntesz a pohárba. Vádaskodni viszont tilos!

Bika

Bika jegyűként légy óvatos! Ha túl sokat koncentrálsz a kiadásokra, a veszteségekre, azok bizony növekedni kezdenek. A figyelmedet most el kellene fordítanod mindarról, ami nem működik, és oda kéne szegezned, ahol és ami könnyedén és remekül halad az életedben, a pénzügyekben.

Ikrek

Ikrek jegyűként észrevétlenül oldod meg a pénzügyi nehézséget a héten. Ha nemrég hirtelen kölcsön kellett kérned, tartozásod keletkezett, most ugyanolyan hirtelen meg is adhatod. Ezeket a napokat használd fel az adósságoktól való megszabadulásra. A lelked is megkönnyebbül.

Rák

Rák jegyűként nem kell bocsánatot kérned, mert elsősorban a saját és a családod anyagi érdekeit nézed. A héten végre megérted, milyen fontos, hogy tisztességes eszközökkel kiállj magadért, a szeretteidért, és képviseld a közös anyagi érdeketeket.

Oroszlán

Oroszlán jegyűként ne felejtsd, a szóbeli megállapodások könnyen tovaszállhatnak, ezért érdemes még a legközelebbi barátokkal is írásba foglalni a pénzzel, munkával kapcsolatos ígéreteket. Persze nem arra gondolok, hogy kössetek szerződést, inkább arra, hogy összefoglaló e-mailben rögzítsétek a megállapodásokat.

Szűz

Szűz jegyűként tudatosan eldöntheted, mit akarsz elérni és megvalósítani a pénzügyekben. Az odavezető utat azonban nem mindig te választhatod meg. A héten a pénzügyi céljaidra koncentrálj, és ne az azokhoz vezető látszólagos utakra. Valójában mindegy, milyen úton jutsz a siker kapujába…

Mérleg

Mérleg jegyűként a lassú építkezést kell választanod a pénzügyekben. Most fokozatosan érheted el a kitűzött célodat. Lehet, ezen a héten kevesebbet keresel, mint amennyire számítottál, de az is biztos, hogy jóval kevesebbet költesz. Az egyensúlyt tehát így is könnyedén megtalálod.

Skorpió

Skorpió jegyűként meg kell tanulnod a hozzád áramló pénzt szeretettel fogadni. Ami pedig ennél is fontosabb, hogy tanuld meg szeretettel magad felé irányítani a pénzt. Amikor ugyanis szeretettel állsz ki magadért, és így képviseled az érdekeidet, a pénz is könnyebben rád talál.



Nyilas

Nyilas jegyűként mindenképpen olvass el minden szerződést a héten, mielőtt aláírod. Ez persze minden héten jó tanács, de ezen a héten különösen figyelned kell az apró betűs részekre, a számodra elsőre érthetetlen megfogalmazásokra is. Ezek ugyanis olyan buktatókat, kiskapukat rejthetnek, amelyeket jobb elkerülnöd.

Bak

Bak jegyűként legyél sokkal tudatosabb, ha pénzről van szó a héten. Az lenne a legjobb, ha keresnél valamilyen tanfolyamot, kurzust, képzést, iskolát, amely a pénzügyekkel, a befektetésekkel és az okos döntésekkel foglalkozik. De legalább egy oktatóvideót nézz meg a témában.

Vízöntő

Vízöntő jegyűként átfogó tervezésre van szükséged a nyár előtt. Érdemes már a héten megtervezned, hogy miből és hogyan fedezed a nyaralást. Ideje részletes tervet készítened, mikor és hová utaztok, és mennyi kiadást vállalsz a nyári családi szabadságokra.

Halak

Halak jegyűként bőségteremtő ajándékkal jutalmazd magad. A bőségteremtő ajándék az, amit magadnak veszel, és épp hajszálnyival drágább, mint amennyit magadra költenél. Ha kicsit többet költesz magadra, kicsivel többet is kapsz vissza.