Heti horoszkóp 2019. május 13–19.: Az év egyik legszerencsésebb hete a mostani

Heti horoszkóp: KOS

Föld dominancia hatja át az egész hetet. Emiatt téged a pénz foglalkoztat a legintenzívebben. Szerencsére hétfőn és kedden igen szerencsés bolygóháromszög rajzolódik ki az égen, amelyben a tízből hat bolygó vesz részt: Nap, Merkúr, Uránusz, Hold, Szaturnusz és Plútó. Ráadásul szerdán Vénusz, a Kis szerencse bolygója belép a Bikába, ami tovább javítja az anyagi helyzetedet. Csütörtökön a Rákba lépő Mars szentimentális érzelmeket hoz. A szombat késő éjjeli telihold óvatosságra int a költekezés terén…

Heti horoszkóp: BIKA

Minden szempontból szuper hét elé nézel. Most minden a kezedre játszik szó szerint és átvitt értelemben is. Grátiszként szerdán bolygód, a Vénusz, a Kis szerencse bolygója belép a Bikába, és kis szerencsét hoz magával. Kérdés, észreveszed-e, értékeled-e, élsz-e vele. A mondás szerint: „Aki a kicsit nem becsüli, a nagyot nem érdemli.” A hét egyetlen kritikus konstellációja a szombat éjjeli telihold, ami vitát, szakítást szimbolizál. Legyél elnéző, ha el akarod kerülni a legrosszabbat!

Heti horoszkóp: IKREK

Ne lepődj meg, ha lelassulsz ezen a héten, a föld dominancia indokolja ezt. Szerencsére csupa kedvező bolygóállás lesz az égen, ami kedvező hatással lesz rád: józan, gyakorlatias és türelmes leszel. Mindez hatékonnyá tesz. Kedvező égi hír a számodra, hogy csütörtökön a Mars kilép az Ikrekből, amivel feszült időszak zárul le, és átveszi a helyét egy jóval békésebb. Hétvégén a szombat éjjeli telihold nehezítheti az alvást. Sötétíts be, hogy ne ébresszen fel a fénye! Vasárnap feltámad a szerelem…

Heti horoszkóp: RÁK

Felemás hatásokat mutatnak a bolygók. Egész héten mindenki a pénzről beszél, a pénzt számolgatja, ami téged ugyanakkor csöppet sem érdekel. Jobban foglalkoztat a párkapcsolat vagy annak a hiánya. Irigykedés helyett vedd észre, milyen pompás emberek vesznek körbe! Olyan bolygóállások lesznek, amelyek békét és áldást hoznak. A föld dominancia nem közvetlenül, inkább másokon keresztül segít téged. Szerencsés vagy, mert a szombat éjjeli telihold téged nem visel meg, inkább és elsősorban a gyerekeket bántja.

Heti horoszkóp: OROSZLÁN

Tudj róla, egész héten segítenek a bolygók, ha a karrieredben előrébb akarsz jutni. A föld dominancia (Bika Nap, Merkúr, Uránusz – Szűz Hold – Bak Szaturnusz, Plútó) fegyelmet és kitartást szimbolizál. Szerdán a Bikába lépő Vénusz szerencsét hoz neked a karrierépítéshez. Csütörtökön a tüzes Mars a vizes Rákba lép, és lehűtheti benned a szenvedélyt – remélhetően a tüzedet nem oltja ki. De vigyázz az egészségedre. Szombaton telihold lesz, amitől könnyen ingerültté válhatsz…

Heti horoszkóp: SZŰZ

Egész héten, de különösen a hét elején leszel elemedben egy bolygóháromszög (Bika Nap, Merkúr, Uránusz – Szűz Hold – Bak Szaturnusz, Plútó) szerint. Nem kell kapkodnod, mindenre jut időd, hatékonyan oldasz meg mindent. Ellenben a hétvége közeledtével fokozódó feszültséget érzékelhetsz magadban és körülötted is. Oka a szombati telihold, amely az utakon mutat veszélyt. Óvatosan közlekedj, mindig legyél körültekintő, és megúszod a legrosszabbat: a balesetet. Vasárnapra nyoma sem lesz.

Heti horoszkóp: MÉRLEG

Remek híreket kapsz a héten, remekül alakulnak ugyanis a pénzügyeid. A föld jegyben járó bolygók szerint azért alakulnak ilyen jól az anyagiak, mert a kiadásaid csökkennek, vagy olcsóbban vásárolsz valamit. Az még bónusz, hogy bolygód, a Vénusz szerdán a Bikába lépve további szerencsét hoz neked ugyanebben a témában. De ettől még ne bízd el magad. Erre rímmel a szombati telihold, ami léket üthet a pénztárcádon. Szóval legyél megfontolt, óvatos és takarékos. Nem bánod meg.

Heti horoszkóp: SKORPIÓ

Könnyen lehet, az az érzésed támad, hogy rajtad kívül mindenki kitűnő passzban van. Irigykedés helyett örülj a többiekkel, és te is részesülsz abból, ami nekik már megvan! Szerdán Vénusz, a szerelem bolygója jegyet vált, és szerelmet hoz neked. Nem biztos, hogy aznap, de jó eséllyel pár héten belül. Kérdés, kinyitod-e a szemedet és a szívedet? A szombat biztosan nem alkalmas szerelmi ügyekre, mert a telihold ingerlékenységet, veszekedős hangulatot hoz. Cél, hogy konfliktusmentesen megúszd a hétvégét…

Heti horoszkóp: NYILAS

Beleeshetsz a hibába, hogy lehúznak a pénzügyek ezen a héten, mivel a föld dominancia (Bika Nap, Merkúr, Uránusz – Szűz Hold – Bak Szaturnusz, Plútó) anyagiassá tesz téged (is). Persze nem árt józanul átszámolni, mennyi pénzed jön be, és mennyi megy ki. Vagyis, ami elnehezít, helyes értékrendet is hoz neked. Közben a munkádban hihetetlenül terhelhetővé válsz, ami biztosan a bevételeidet növeli. Csupán a szombati telihold jelenthet gondot az egészségeddel kapcsolatosan. Vigyázz magadra!

Heti horoszkóp: BAK

Végre egy fantasztikusan jó hét fantasztikusan jó bolygóállásokkal. Különösen hétfőn és kedden egy bolygóháromszögnek (Bika Nap, Merkúr, Uránusz – Szűz Hold – Bak Szaturnusz, Plútó) köszönhetően. Ha észreveszed és értékeled, még több energiára tehetsz szert. Szerdán az égi csapathoz csatlakozik Vénusz, a Kis szerencse bolygója, és kis szerencsével ajándékoz meg téged is. Csütörtökön a Mars is jegyet vált, ami olyan embert mutat, aki egyszerre vonz és provokál. Ebből vagy szerelem, vagy vita lesz…

Heti horoszkóp: VÍZÖNTŐ

Most számodra mindennél fontosabb a család, és hogy legyen magánéleted. Ezek sokkal jobban izgatnak, mint a karriered alakulása, amit nem biztos, hogy tolerál a főnököd. Ha nem akarsz bajt, inkább titkold. Közben az ingatlanügyeid átbillenhetnek a holtponton. Ami eddig nem jött össze, most végre jó irányt vesz. Ellenben a szombati teliholdat már csütörtök estétől érezheted, ami a hétvégére jócskán ingerlékennyé tehet téged is. Jó lenne ezt a pár napot veszekedés nélkül átvészelni.

Heti horoszkóp: HALAK

Készülj fel, hogy lassú felfogású emberekkel hoz össze az élet ezen a héten. Ne kritizáld őket, hiszen te sem sziporkázol állandóan. Jó hatással lesz rád, hogy a Mars csütörtökön átlép a Rákba. Innentől életerősnek és derűsnek fogod érezni magad. A derűd könnyen megfertőzheti a környezetedet, majd visszahat rád. Szóval sokszorosan megéri mosolyogni. A szombati nap balesetveszélyt rejt, légy óvatos, hiszen a telihold energiáját te is érezni fogod. Bármerre is jársz, ne lankadjon a figyelmed!