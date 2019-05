Ezek a csillagjegyek fájdalmasan szakítanak

1. Ezért fájdalmas a Kos és a Bika szakítása

A Kos hajlamos lehet felnőtt gyerekként viselkedni. Imádja, ha megkapja a szükséges figyelmet, de könnyen elunja magát. Dúl benne a versenyszellem, ami nála a randizásra is éppúgy érvényes. Ha úgy gondolja, párkapcsolata menthetetlen, neki kell elsőként kilépni belőle, mert nem bírja elviselni, ha párja vele szakít. A Bikának a párkapcsolat a stabilitást jelenti, ódzkodik mindenféle változástól, s azon van, hogy a szerelme örökké tartson. Éppen ezért mindent megtesz, hogy mentse a kapcsolatát, ám ha ez reménytelen, igyekszik lezárni a múltat, s mielőbb továbblépni. A Kos lobbanékony természete, drámai reakciói teljesen ellentétesek a Bika nyugodtabb személyiségével, aki irtózik a „nagyjelenetektől”. Így előfordulhat, hogy a Bika még életben tartaná a kapcsolatot, ám a Kos már a fájdalmas szakítás mellett döntött.

2. Ezért fájó az Oroszlán és a Skorpió szakítása

Az Oroszlán hűséges, figyelmes, nagyvonalú csillagjegy. Ám ha úgy érzi, kihunyt a láng a párkapcsolatából, általában ő kezdeményezi a szakítást, mert büszkesége képtelen lenne elviselni, hogy ő kapja meg az „elbocsátó szép üzenetet”. Általában gyorsan tovább is lép, ám amikor mégis őt akarja elhagyni a párja, egészen másképpen viselkedik: nem fogadja el a szakítás tényét, s teljesen letargiába esik. A szenvedélyes Skorpió nehezen tér magához a szakítást követően, akár ő kezdeményezte, akár őt dobták. A végletekig kapaszkodna, ragaszkodna a társába, s ő bizony a bosszútól sem riad vissza, csak hogy valamelyest csillapíthassa a fájdalmát. A kettőjük közötti szakítás maga a rémálom, hiszen nem másról szól, mint két ego harcától. Teljesen kikészítik egymást kicsinyes, alattomos és utálatos viselkedésükkel.

3. Az Ikrek és a Nyilas szakítása is fájdalmas

Mindkét csillagjegy imád utazni, új emberekkel, helyekkel ismerkedni, új dolgokat felfedezni, ezért ők egymás mellett nagyon szívesen köteleződnek el. Jól is teszik, hiszen nagyon jól összeillenek. Még az inspiráló kapcsolat ellenére is megtörténhet, hogy elveszítik az érdeklődést a párjuk iránt. Náluk pedig ez az a pont, amikor a legszívesebben felszívódnának. Az Ikrek és a Nyilas is hajlamos lehet egyik pillanatról a másikra teljesen megváltozni, rideggé válni, ugyanakkor mindketten igyekeznek kerülni a konfrontációt, a fölösleges magyarázkodást, bármilyen kínosnak tűnő párbeszédet. Szinte köddé válnak, a szakítást is SMS-ben vagy e-mailben tudatják a párjukkal. Ha pedig mégis szemtől szembe kerülnek a másikkal, hevesen reagálnak mindenféle felvetésre, nem igazán érdekli őket, mit érez a társuk, éppen ezért annyira fájdalmas ez a szakítás.

(via the minds journal)