Napi horoszkóp, 2019. május 11.: A szombat az önfeledtség, a színes álmok napja

Eddig háttérbe szorítottad magad, és talán azt is érezted, csak mellékszereplője vagy az életednek. Szombaton ideje az előtérbe lépned, és a statisztaszerepek után az életed főszereplőjévé válnod. Ma ideje végre komolyan feltenned a kérdést: Hogyan szeretném jobban érezni magamat?

Kreativitásodnak, alkotókedvednek semmi sem tesz olyan rosszat, mint amikor alkotni akarsz. Az alkotást ugyanis az akarat, az erőltetés és a határidők is megölik. Neked ugyanakkor véredben van az alkotás. Szombaton alkoss valamit csak a saját örömödre, hogy felszabadulhass ebben a folyamatban.

Engedd szabadjára a fantáziádat, hiszen szombaton bármi megtörténhet veled. Ma te vagy önmagad legnagyobb korlátozója, ezért kell gondolatban megengedned, hogy olyasmik is megtörténhessenek, amiket nem tudsz elképzelni. A mai mantrád épp ezért: „Megengedem magamnak, hogy csodák történjenek velem.”

Napi horoszkóp: Mérleg

Az emberi kapcsolataidat nem lenne szabad véresen komolyan venned. Nem azt mondom, hogy az ígéreteidet és vállalásaidat ne tartsd be, azokat nagyon is vedd komolyan. Arra biztatlak, hogy az emberekkel legyél sokkal játékosabb. Hidd el, kis lazaság is segít mindenkinek szombaton.

Még több horoszkóp Mérlegeknek:

Itt a mai angyalkártya az angyalok üzeneteivel és tanácsaival

Napi kínai mantra – pozitív gondolatok mára

Heti Mérleg-horoszkóp – Nézd meg, milyen lesz a heted!

Heti Mérleg-angyalhoroszkóp – Melyik angyallal dolgozz együtt a héten?

Hétvégi Mérleg szerelmi és bőséghoroszkóp – Mi vár rád a szerelemben és az anyagi ügyekben?

Havi Mérleg-horoszkóp – Megmutatjuk, milyen lesz a hónap!

A Mérleg jegy jellemzése

A Mérleg mint aszcendens – Kattints ide, és tudj meg mindent a Mérleg aszcendensű emberekről!