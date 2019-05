Hétvégi szerelmi horoszkóp 2019. május 11–12.: A pletykák csak pletykák

Kos

Kos jegyűként rá kell jönnöd, nem létezik egyetlen igazi. Sok igazi van, ami persze nem jelenti, hogy mindenki igazi, aki megtetszik neked. Talán most egy nem igaziból próbálsz igazit faragni, pedig jobban tennéd, ha megpróbálnád elengedni őt. Talán valaki más karnyújtásnyira áll tőled.

Bika

Bika jegyűként hidd el, a pletykák hamisak. A szóbeszédeket mindig a kíváncsiság, a szörnyülködés, az ártó szándék szüli. Ezt ne felejtsd el, mielőtt hallgatod a pletykákat. Ahelyett, hogy a szóbeszédekre hallgatnál, ezen a hétvégén nyíltan tedd fel a kérdéseidet a szerelmednek és önmagadnak is.

Ikrek

Ikrek jegyűként szeretnéd, ha tudnád irányítani a párodat, de közben azt is tudod, minden befolyásolási kísérlet veszekedéssé fajul majd. A legjobb, amit tehetsz, hogy megbízol a párodban. Hidd el, hogy végül a szerelmed mindenben jó döntést hoz, még abban is, amiben nehezére esik.

Rák

Rák jegyűként gondold végig, milyen sokszor megfogadtátok, hogy több időt adtok egymásnak a pároddal. Ezt a fogadalmat ezen a hétvégén végre be is tarthatjátok. Most van itt az ideje, hogy valóban több időt töltsetek együtt. A legjobb az lenne, ha az egész hétvégét intim közelségben, egymásra figyelve töltenétek.

Oroszlán

Oroszlán jegyűként meg kell tanulnod hálásnak lenni azért, ami van, hogy megkaphasd, amit szeretnél. Talán nem olyan most a szerelmi életed, mint amilyenre vágysz. Mégis a hála érzésével nagyon könnyen olyanná teheted, amilyenné szeretnéd. A hála a legerősebb teremtő erő, ha párkapcsolatokról van szó.

Szűz

Szűz jegyűként szembe kell nézned a ténnyel, hogy az érzéseid változnak. Persze sokkal egyszerűbb lenne, ha kiszámítható érzéseid lennének. De ahogy minden más is, az érzések is folyamatosan változnak. Legyél bátor ezen a hétvégén, és figyeld meg, mit és hogyan érzel a párkapcsolatodat illetően.

Mérleg

Mérleg jegyűként vajon melyek a párkapcsolatod alapértékei? Elgondolkodtál már rajta, milyen értékekre épül a szerelmetek? Milyen közös cél hozott össze benneteket? Ha tudatosan megtalálod a párkapcsolatod alapjait, esélyt kapsz, hogy tudatosan gyógyítsd a szerelmeteket.

Skorpió

Skorpió jegyűként nálad talán senki sem tudja jobban, hogy szerelmesnek lenni nem lehet parancsszóra. De amíg a valódi szerelmet keresed, közben már érdemes tudatosan készülnöd erre az új kapcsolatra. Persze figyelj tudatosan a szeretetre akkor is, ha boldog párkapcsolatban élsz. Így maradhat fent a szerelem köztetek!

Nyilas

Nyilas jegyűként hidd el, nem kell mindennek úgy maradnia, ahogy most van, de nem is kell mindennek feltétlenül megváltoznia. A hétvégén lesz, ami megváltozik, és lesz olyan is, ami marad a régiben. Most te dönthetsz, hogy mit akarsz megváltoztatni, és mit őrzöl tovább a kapcsolatodban.

Bak

Bak jegyűként ne bonyolítsd túl a párkapcsolatodat a hétvégén. Társad most nem a külsőségekre, a látszatra kíváncsi, hanem arra, ami valóban benned van. Bátran mutasd meg a lelkedet, a vágyaidat a szerelmednek, nyisd meg előtte a szívedet. Nagyra becsüli és értékelni fogja a bátorságodat.

Vízöntő

Vízöntő jegyűként engedd meg a szerelmednek, hogy önmaga lehessen, hogy fölfedezze, ki is ő valójában. Számára ez a hétvége egyfajta belső zarándoklat, amely közben megérkezhet a legbelsőbb vágyaihoz. Ezek a vágyak talán nem egyeznek a tiéddel, de nem is kell mindenben egyformának lennetek.

Halak

Halak jegyűként el kéne engedned egy korábbi ötletedet, amely helyett valami olyasmit kellene csinálnod, amit még sohasem tettél. Itt az ideje, hogy kockáztass a szerelemben, és átlépj a saját határaidon. A „túloldalon” ugyanis csodálatos tavaszi szerelem vár. Olyan, amilyenről nem is álmodtál.