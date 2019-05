Ezek a csillagjegyek a zodiákus kaméleonjai

Vannak, akik alig várják a változást, mások köszönik, jól elvannak úgy, ahogy most vannak. Megint más csillagjegyek mindkét helyzetben jól boldogulnak: valójában bármilyen körülményhez képesek alkalmazkodni, és minden szituációban megtalálják a szépséget. Strapabírók, kalandvágyók, az élet kihívásaira általában jól reagálnak. Jellemzően az első csoportba tartoznak a kardinális jegyek (Kos, Rák, Mérleg, Bak), a másodikba a szilárd vagy fix csillagjegyek (Bika, Oroszlán, Skorpió, Vízöntő), míg e harmadik, különleges kategóriát a labilis vagy változó csillagjegyek szülöttei alkotják. Róluk szól ez a cikk.

Ikrek: alkalmazkodó, karizmatikus csillagjegy

Az Ikrek mindig nyitott marad, és nem kötelezi el magát egyetlen gondolat mellett sem annyira, hogy legalább gondolatban ne játszana el az ellenkezőjével is. Változó levegő jegyként lételeme a szellemi alkalmazkodókészség, ami kiváló beszélgetőtárssá teszi őt. Kétarcú személyisége jó szolgálatot tesz neki a társas kapcsolatokban, változó minősége okán pedig szivacsként szívja magába az információt. Ő az, aki mindig mindenről tud – egy kicsit.

Szűz: hatékony nyomozó és alkotó

A Szűz változékonysága a gyakorlati tevékenységekben nyilvánul meg a leginkább – nem is csoda, hiszen a föld jegyek közé tartozik. Bámulatosan talpraesett, remekül rendszerez és szervez, könnyedén készít alaposan kidolgozott terveket, amelyeket aztán következetesen végig is visz. Bármilyen helyzetet képes a legapróbb darabjaira bontani, elemezni, majd a lehető legpraktikusabb tervvel áll elő. Bár szereti a kiszámíthatóságot, nem riad meg, ha B-tervet kell készítenie.

Nyilas: az élménygyűjtő csillagjegy

A Nyilas olyan, mint egy kalóz a nyílt tengeren. Vagy mint valaki, aki idegenként lóg be poénból egy esküvőre bulizni, vacsorázni, szórakozni. De ő viselkedhet akár erdei remeteként is, amikor úgy hozza a kedve. Változó tűz jegyként lételeme az önkifejezés, a felfedezés, ezért nem nagyon tud sokáig egy helyben ülni, ő szinte folyamatosan úton van. Hajszolja az élményeket, miközben önmagát is igyekszik megismerni.

Halak: az empatikus és fantáziadús felfedező

A Halak változékony volta elsősorban spirituális és intuitív szinten mutatkozik meg, ő a vizes csillagjegyek egyik képviselője. Álmodozó, művész típus, igazán mély érzésű ember, akit igencsak élénk képzelettel áldott meg a sorsa. Mintha a fantasytörténeteket ő álmodná meg. Képes a legmerészebb, több világon keresztüli kalandokat kitalálni. Empátiája miatt mindenkit meg tud érteni, még azt is, akivel valójában semmi közös vonás sem köti össze.

(Elite Daily)