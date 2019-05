Napi horoszkóp 2019. május 10.: Vajon mindenki őszinte veled?

Nem kell neked irányítanod minden helyzetet. Sőt! Pénteken talán épp azok a helyzetek alakulnak a legjobban, amelyeket egy kicsit sem akarsz irányítani. Tegyél egy próbát, és engedd el az irányítást egy nehezen megoldható, fontos helyzetben. Ha szeretnéd, megkérheted az angyalokat is, hogy segítsenek neked ebben a helyzetben.

Különös dolog az emberi szándék. A szándékaid vezetik a sorsodat, és a szándékaid forgatják az életed kerekét. Az, hogy milyen a szándékod, megmutatja, hogy milyen sors vár rád. Ha jó a szándékod, és ha jó vagy az emberekkel, biztos lehetsz benne, hogy a sorsod is hamarosan jóra fordul majd.

Nem mindig mered rábízni magad a láthatatlan világra. Hogy őszinték legyünk, gyakran abban is kételkedsz, hogy létezik bármi a látható és megfogható világon kívül. Tegyél egy próbát pénteken! Kérj egy jelet! Kérj egy jelet az Univerzumtól, az angyaloktól vagy attól a pozitív segítő erőtől, amelyben hiszel. Majd figyeld, megérkezik-e a jel!

Szeretnéd, hogy mindenki tudja: számíthat rád. Ehhez azonban nem elég elmondanod másoknak, hogy számíthatnak rád. Nem elég szóban megbízhatónak és segítőkésznek lenned. Akkor tartanak majd mások is megbízhatónak, ha valóban azt látják, hogy megbízható módon ott állsz mellettük, és segítesz nekik.

Szívesen szállsz szembe mások vélt vagy valós igazával, és szívesen harcolsz azért, hogy kiderüljön, neked van valójában igazad. Ma azonban ez azt is jelentheti hogy le kell rombolnod azt, amit eddig felépítettél. Vajon tényleg megéri magadnak is ártani csak azért, hogy bebizonyítsd valakinek az igazadat?

Az igazsággal igen képlékeny a viszonyod pénteken. Most szívesen alakítod az igazságot a saját képedre, és szívesen intézed úgy, hogy mindenki azt gondolja, az az igazság, amit te mondasz. Hidd el, hogy a valódi igazság (nem a te olvasatod) van olyan érdekes és értékes, hogy megéri megosztanod.

A tettek pénteken sokkal fontosabbak a szavaknál. Ha a szavakra figyelsz, könnyedén megtéveszthetnek mások. Ha azonban a tényleges cselekedeteket figyeled meg, mindenki valódi szándéka kiderül előtted. Még az is lehet, hogy így előbb felismered az emberek valódi szándékait, mint ők maguk.

Napi horoszkóp: Halak

Ne oszd a világot nyertesekre és vesztesekre. Mindenkinek az a legjobb, ha észben tartod, hogy vannak olyan helyzetek, amelyekben mindenki nyertes marad. Ha megtalálod ezeket a helyzeteket, biztos lehetsz benne, hogy megtaláltad a legjobb megoldást is. Most ne érd be a legjobbnál kevesebbel.

