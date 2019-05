Ennek a 4 csillagjegynek a legerősebbek a megérzései

Az intuíció csodás dolog. Még akkor is, ha minden racionális körülmény valami mellett vagy ellen szól, elképzelhető, hogy a kicsi belső hang mást súg: könnyen lehet, hogy olyasmit tud a megérzésed, amit senki más nem. Az alábbi 4 csillagjegy szülötteinek nagyon is érdemes az intuícióira hallgatnia.

1. A Rák mindent megérez

Még ha próbálsz is úgy tenni, mintha minden rendben lenne, a Rák kapásból átlát rajtad. Nem is csoda, hiszen uralkodó bolygójától, a Holdtól nyeri az energiáját, amely az érzelmekért és a tudattalanért felelős. Ő azt is azonnal megérzi, ki és milyen szándékkal közelít felé. Amikor megtisztel téged a bizalmával, az azért történik, mert érzi, hogy számíthat rád.

2. A Mérleg megérzései megbízhatóak

A Mérleg elfogulatlanság nélkül látja a problémákat, a történéseket, és ezért is rendkívül megbízhatók a megérzései. Az igazságosság és az egyensúly csillagjegye előítéletek nélkül szemléli a világot, így nézőpontját nem homályosítja el az elfogultság. Bámulatos intuíciója mindig megmutatja neki, hogy mi az igazság, és mi az, amit csak hinni szeretne.

3. A Skorpió a lelkedbe lát

Amikor a Skorpió a szemedbe néz, olyan, mintha a lelkedbe látna. Már-már boszorkányos megérzéseit uralkodó bolygójának, a Plútónak köszönheti, amely a sötétséghez, a mély átalakulásokhoz és persze a földöntúli megérzésekhez is kapcsolható. Ez az energia pedig lehetővé teszi számára, hogy logikus elméjétől függetlenül, a megérzéseire hagyatkozva hozza meg legjobb döntéseket.

4. A Halak megálmodja a jövőt

A Halak annyira érzékeny csillagjegy, hogy még a legfinomabb rezgések is hatással vannak rá: jó eséllyel mindenki más előtt sejt meg dolgokat. Uralkodó bolygója, a Neptunusz felelős az álmokért, az egyedi a fantáziavilágért, éppen ezért jól tudja, az igazság sosem csak fekete-fehér, intuíciója mindenkor kisegíti őt. Sőt, az igazság rendre álmok formájában érkezik hozzá.

(Elite Daily)