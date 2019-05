Ez az arkangyal védelmezi a csillagjegyeket

Kos: Ariel arkangyal

Ariel arkangyal a természet védelmezője, a neve jelentése pedig: Isten oroszlánja. Támogat, hogy elérd azokat a dolgokat az életedben, amelyek a legjobban számítanak neked. S minél erősebb a befolyása az életedben, Kos jegyűként annál elhivatottabb leszel.

Bika: Chamuel arkangyal

Chamuel arkangyal az oltalom és a béke védelmezője. Bika jegyűként átsegít a legnehezebb időszakodon, s jelenlétével olyan fejlődésben lehet részed, amit nélküle valószínűleg nem tudnál véghez vinni. Angyalod támogatásával sosem érzed elveszettnek magadat.

Ikrek: Zadkiel arkangyal

Zadkiel a megbocsátó arkangyal, akire és amire Ikrek jegyűként nagyon nagy szükséged van az életben. Kitörli ki emlékezetedből a régmúlt rossz emlékeit, s támaszt nyújt abban, hogy jó irányba tudj fejlődni.

Rák: Gábriel arkangyal

Gábriel arkangyal az egyik legerősebb és legismertebb angyal. Jelenléte megtöbbszörözi az energiáidat. Mivel Rák jegyűként igencsak naiv lehet természeted, Gábriel mindenkor kisegít téged a bajból, megóv a fájdalmaktól, nem mellesleg az akaratodat is erősebbé teszi.

Oroszlán: Raziel arkangyal

Raziel nagyon titokzatos arkangyal, ám erejét arra használja, hogy segítséget nyújtson a világ titkainak feltárásához. Támogatásával megbirkózol az érzelmeiddel is, és jóval nyitottá válsz. Oroszlán jegyűként minél hosszabb ideig kapcsolatban tudsz maradni vele, annál jobban képes egyengetni az utadat, melynek köszönhetően az életed is jobbá válik.

Szűz: Metatron arkangyal

Metatron arkangyal az egyik leglenyűgözőbb tanító. Ő az élet angyala, s támogatásával megtalálod a számodra kijelölt utat. Szűz jegyűként, amint megérzed, és használod különleges energiáját, a személyiségi fejlődésed, az önismereted is gyorsabban halad, ami pedig remekül illik a csillagjegyedhez.

Mérleg: Jophiel arkangyal

Jophiel arkangyal elsősorban a szépségre koncentrál. S miután a negatív erőket szertefoszlatja, Mérleg jegyűként a vele való kapcsolatnak köszönhetően a gondolkodásmódodat is fejleszti. Arkangyalod nem hagyja, hogy bármiben is lemaradj, s még a legrosszabb pillanataidban is emlékeztet a jelenlétére.

Skorpió: Jeremiel arkangyal

Jeremiel arkangyalra úgy is szoktak utalni, mint a jelen angyalára. Nem könnyű kapcsolatba lépni vele, ám ha egyszer magad mögött tudhatod, jelenlétének biztosan meglesz az eredménye. Támogatásával Skorpió jegyűként pontosan tudni fogod, mi miért történik az életedben, s megóv a nélkülözéstől is.

Nyilas: Raguel arkangyal

Bár Raguel arkangyal nem számít olyan kiemelkedő képességűnek, mint a legtöbb arkangyal, a harmónia védelmezőjeként ő is nagyon fontos értéket képvisel. Azon fáradozik, hogy feloldja a konfliktusokat, s pozitív energiát szállítson mindenhová. Ha Nyilas jegyűként kapcsolatba lépsz vele, készülj fel, szinte azonnal békesség, kiegyensúlyozottság költözik az életedbe.

Bak: Azrael arkangyal

Azrael arkangyalra leggyakrabban hírnökként utalnak. Támogatásával képes leszel megszabadulni azoktól a dolgoktól, amelyek inkább visszafelé húznának az életben. Bak jegyűként, ha kapcsolatot teremtesz vele, az élet minden területén számíthatsz az oltalmára. Szerencsésnek érezheted magadat, ha védelme alatt állsz.

Vízöntő: Uriel arkangyal

Uriel a Nap és a Fény arkangyala. Jelenlétét Vízöntő jegyűként igen intenzíven éled meg, ami néha talán nyomasztó is lehet. A fényével mindenkit elhalmoz, de rád különösen erősen odafigyel. Angyalod oltalma alatt számos tudatos döntést hozhatsz az életeddel kapcsolatban, s támogat a személyiség fejlődésben is.

Halak: Sandalphon arkangyal

Sandalphon arkangyalt a legrémesebbnek tűnő időszakokban is hívhatod. Halak jegyűként abban segít téged, hogy mindig megtaláld a számodra helyes megoldást. Valódi áldást hoz az életedbe, és igazán sokat segít, hogy a lehető legjobban alakuljon körülötted minden.

(via awareness act)