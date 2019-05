Ez a 4 csillagjegy hajlamos az utolsó pillanatban lemondani a közös programokat

Van, hogy elígérkezel egy programra, például baráti bulizásra, kerti sütögetésre vagy csak egy jóízű beszélgetésre, aztán az utolsó pillanatban valami közbejön. Lehet, hogy egyszerűen csak meggondolod magad az utolsó pillanatban? Mindenkivel megeshet néha, de a következő csillagjegyekkel meglehetősen gyakran fordul elő. Szóval, tőlük nem érdemes várni, hogy megteszik, amit megígértek.

1. Az Ikreknek jobb programja adódott

Az Ikrek kettős természete miatt egyszerre több dolgot is szeretne csinálni egyidejűleg. Ha volna két élete, az egyikben nagyon szívesen lógna veled, ha már megbeszéltétek, a másikban viszont… nos, neki jobb dolga is akadna. Teljesen kiszámíthatatlan, aznap éppen melyik énje kerül sorra. Ráadásul, ha sok emberrel beszélt, és sok új program adódott, könnyen lehet, hogy a beígért helyett inkább valami más elfoglaltságot keres. Annyira jól füllent és magyarázza ki magát, nem is feltételezed, hogy épp nem otthon fekszik lázas betegen.

2. A Mérlegnek nem volt szíve nemet mondani

A Mérlegnek nagyon fontos, hogy mindenki kedvelje, ezért borzasztóan nehezére esik nemet mondani bármilyen kérésére, még akkor is, ha a szíve mélyén már előre tudja, nem fogja teljesíteni a kérésedet. Azért megy bele, hogy boldognak lásson téged, és közben reménykedik, talán elfelejted, vagy te magad hívod fel, hogy más dolgod akadt közben. Ha mégsem ez történik, neki jön közbe valami más, amit az utolsó pillanatban leginkább sms-ben közöl veled, mert nagyon nem akarja hallani a csalódott hangodat.

3. A Skorpiónak elment a kedve a találkozástól

Ha a Skorpiónak rossz napja van, a háta közepére kíván mindenkit, főleg, ha előtted úgy kellene tennie, mintha minden a legnagyobb rendben lenne. Különösen rosszul érezné magát attól, hogy nem mondhatja el, mi bántja a lelkét a leginkább. Ezért általában ő is „hirtelen megbetegszik”, és vagy otthon nézi a plafont, vagy olyan embernek önti ki a szívét, akit nem zavar, ha rapszodikus hangulata okán ismét rossz kedve van.

4. A Halak valószínűleg csak viccelt a találkozóról

Már az is kész csoda, hogy egyáltalán terveket szőtt veled, szóval lehet, hogy valamit félreértettél a megbeszélteket illetően. A Halak ugyanis gyűlöli, ha előre kitalált időpontokkal kell lekötnie magát, és jellemzően nem is teszi ezt. Ha mégis, azonnal pufogni kezd, miután beleegyezett a közös programba. Nála nem lepődj meg, ha sms-ben vagy e-mailben megírja: „Bocsiiiii, csak most láttam” – órákkal a megbeszélt találkozó után, majd hozzáteszi, „Azt hittem, a jövő csütörtököt beszéltük meg”…

(Elite Daily)