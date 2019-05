Napi horoszkóp 2019. május 9.: A szó elszáll, az írás megmarad…

Nem szabad úgy lefeküdnöd csütörtökön, hogy nem fejezted be a fontos beszélgetéseket. Ma szánj elég időt, hogy mindent nagyon aprólékosan és részletesen végigbeszélj, és kimondd azokat a szavakat, amelyek a szívedet nyomják. Meg persze azokat is, amelyeket mások akarnak hallani tőled.

Arra halad az életed, ahová a figyelmedet helyezed. Amikor a múltadra figyelsz, az életed mindig visszakanyarodik a korábbi eseményekhez. Ha azonban képes vagy a figyelmedet arra az elképzelt jövőre fordítani, amelyre vágysz, az élet áramlása elvezet téged a megvalósulásához is.

Úgy tűnik, felpörögnek veled az események. Most alig marad időd, hogy utánanézz egy helyzetnek, hiszen gyorsan kell döntést hoznod. Ebben a nagy kapkodásban könnyen megfeledkezhetsz az emberi tényezőről, éppen ezért tedd fel magadnak a kérdést: „Hogyan hat mindez életem fontos szereplőire?”

Nem vagy benne biztos, hogy a barátaid is ugyanúgy értékelik az eseményeket, ahogyan te. És persze az sem biztos, hogy a te értelmezésed a helyes. Itt az ideje, hogy a barátaidhoz fordulj, és meghallgasd a véleményüket. Lehet, az ő véleményük most fontosabb a tiédnél.

Meg kell erősítened az önmagadba vetett hitedet, a valódi önszeretetet. Ami nem ugyanaz, mint a beképzeltség, az önzés. Az önszeretet azon a biztos meggyőződésen alapul, amely szerint szeretetteli lélek vagy, aki érdemes és méltó a saját és mások szeretetére is.

Napi horoszkóp: Mérleg

A szokásosnál is többet foglalkozol a múlttal. Ma felvillantak képek a múltadból, és talán elő is kerülnek rég nem látott ismerősök, olyan emberek, akik a múltra emlékeztetnek. Ez nem véletlen. Ma dolgod van a múltaddal. A legfontosabb, hogy gondolatban vedd körül szeretettel egykori önmagadat, és bocsáss is meg magadnak.

