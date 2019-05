Ez a 4 csillagjegy elképesztően hatékony

A Bak bámulatosan hatékony csillagjegy

A Bak minden képességgel rendelkezik ahhoz, hogy igazán hatékonyan végezze a feladatait, és a lehető legjobban élje az életét. Képes a kemény munkára, elkötelezett és rendkívül következetes csillagjegy. Mindenkor a minőségre törekszik, fölöslegesen sosem pazarolja az idejét, koncentrált és összeszedett, ezért is végez könnyedén és gyorsan a munkájával. Rendszerben gondolkodik, határidőket szab magának, ezért sem késik soha egyetlen feladattal sem.

A Szűz a hatékonyság híve

A Szűz nagyon aprólékos és pedáns típus, intelligens, rendszerető és szorgalmas, ezért is annyira hatékony a munkájában. Fontossági sorrendeket állít fel, és csak akkor kezd bele újabb feladatba, amikor a soron következővel már végzett. A saját elképzelései szerint szeret dolgozni, magának állít fel szabályokat, amelyeket következetesen be is tart. Az otthona, a munkahelye mindenkor rendezett, amire nincs szüksége az adott feladathoz, elpakolja, ő sosem halmoz fel semmit az asztalán.

A Mérleg az érzelmekkel bánik hatékonyan

A Mérleg kifejezetten jól menedzseli magát, nagyon jól tudja, hogyan kezelje az érzelmeit, mennyit mutathat meg önmagából. Rendkívül diplomatikus és tapintatos típus. Soha nem bírál, inkább az észérvekre hagyatkozva látja át minden érintett helyzetét. Élete minden területén törekszik az egyensúlyra, a harmóniára, a lelki békére. Ő pontosan annyi pihenést, lazítást engedélyez magának, amennyi időt a munkára fordított. Nagyon is jól tudja, a feltöltődés, a jókedv teszi őt valóban hatékony munkaerővé.

Az Oroszlán igazi vezéregyéniség

Az Oroszlán született vezető, ami viszont nem jelenti, hogy csak dirigálna a munkahelyén. Nagyon is kiveszi a részét a feladatokból, de azt is tudja, nem kell neki magának mindent megcsinálja. Csapatban jóval hatékonyabb a munkavégzés, mint egyedül, ráadásul a túlterhelt, lestrapált, folyton fáradt munkaerő sosem lesz igazán jó munkaerő. Nagyvonalú típus, aki nem követel, de nem is vállal be teljesíthetetlen feladatokat, viszont amit tesz, azt a legnagyobb lelkesedéssel és energiabedobással teszi.

(via your tango)