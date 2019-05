Heti holdhoroszkóp 2019. május 8-14.: A májusi fagyos szentek még csak most jönnek!

Jönnek a fagyos szentek: Pongrác, Szervác, Bonifác. Mivel az erről szóló első írásos feljegyzések mintegy 600 évvel ezelőtt születtek, már nem feltétlenül érvényes, hogy pontosan május 12-13-14-én jönnek a tavaszi fázós napok. Ettől függetlenül nem számít rendkívülinek, hogy máris nagyon lehűlt, szinte fagyosra váltott az időjárás.

SZERDA – május 8.: Reggel még az Ikrek jelében jár a Hold, ami nagyon jól jöhet, ha tanulsz, vagy épp vizsgázol, majd 11:05-kor a Rákba lépve már vizes témákat aktualizál. Bármilyen vízzel kapcsolatos feladatot beütemezhetsz: mosást, öntözést, hajmosást, sőt úszást, szaunázást, mindent, ami igazán jólesik.

CSÜTÖRTÖK – május 9.: Ma egész nap a vizes Rákban jár a Hold, amire valójában az időjárás is rímel, hiszen ismét esik az eső. Úgy tűnhet, mintha abba sem akarná hagyni, persze így az öntözéssel ma fölösleges bajlódni. A sok víz más formában is megjelenhet, például valaki vagy valami könnyen könnyeket csalhat a szemedbe. A szentimentális hangulatnak olykor sírás az ára.

PÉNTEK – május 10.: Amíg a Hold a Rákban jár, érdemes lenne feltölteni a madáritatókat, de vízinövényeket is telepíthetsz a kerti tóba. A kertben tanácsos ma füvet nyírni. 15:13-tól az Oroszlánba lépve a Hold már a fodrászatot javasolja. Ha most vágatsz hajat, az eredmény hihetetlenül látványos lesz.

SZOMBAT – május 11.: A növő Oroszlán Holdkor a legjobb hajat vágatni, mert a hajad hihetetlen gyorsan regenerálódik, és dúsabbá válik. Ugyanígy a dauerolás is meghozza a várt eredményt. A Hold most tüzes, energikus jegyben jár, ami jó hatással van rád, ha sportolsz, vagy bármilyen kemény fizikai munkát végzel.

VASÁRNAP – május 12.: Pongrác, az első fagyosszent napja. Elvileg csak ma kellene jönnie a lehűlésnek, de az már több napja itt van. A fűtés jobbá teszi a közérzetedet, de a forró fürdő, a forró tea is melengeti most a testedet, lelkedet. Este a Szűzbe lépő Hold hatékonyabbá tesz téged, és javítja a hatóanyagok szervezetbe épülését is.

HÉTFŐ – május 13.: Ma van a második fagyosszent: Szervác. A Hold egész nap a Szűzben jár, amitől precíz késztetés lehet úrrá rajtad. Ma érdemes időt szánni, és leírni azon tervekhez kapcsolódó érveket, ellenérveket, amelyek a leginkább foglalkoztatnak. Bármiről legyen szó, ez a módszer segít a tisztánlátásban. Emellett figyelj ma az emésztésre is, válogasd meg, mit eszel és iszol egész nap.

KEDD – május 14.: Bonifác a harmadik fagyosszent napja a mai. A Hold csak este lép a Mérleg jelébe, szóval ma is a tegnapihoz hasonlóan analitikus kedvedben leszel. Az analizálás, elemzés nem árt, ha nem viszed túlzásba. A növő Hold kedvez a növények szaporításának, a tőosztásnak, a vetésnek. Várhatóan most minden sokkal gyorsabban nő.

