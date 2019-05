Ezek a csillagjegyek remek tanácsokat adnak

A Bika gyakorlatias tanácsokat ad

A Bika gyakorlatias, nagyon széles tapasztalattal rendelkező és igazán földön járó csillagjegy. Tőle biztosan nagyon praktikus és kézzel fogható tanácsokat kapsz. Őszinte és egyenes jelleméből fakadóan ne várd, hogy mindenben feltételek nélkül támogatja az elképzeléseidet. Ha valamit másként lát, és szerinte rossz úton haladsz, kertelés nélkül el is mondja a véleményét. Ha nem fogadod meg a javaslatát, és továbbra is ugyanúgy éled az életedet, könnyen lehet, a következő alkalommal nem segít, és hagyja, hogy besétálj a magad állította csapdádba.

A Rák javaslatai az empátiából fakadnak

A Rák érzékeny és empatikus csillagjegy. Tanácsai, javaslatai éppen azért annyira helytállóak, mert nagyon könnyedén át tudja érezni a helyzetedet. Viszont ugyanebből kifolyólag látja nagyon pontosan, hol követed el a hibákat. Elmondja a gondolatait, megosztja veled, ő mit tenne hasonló helyzetben, de biztosan nem akarja a véleményét rád erőltetni. A döntés egyedül a tiéd, hogy megfogadod-e a tanácsait, vagy sem. Örömmel segít, amikor szükséged van rá, nála nyitott fülekre, érzékeny szívre találsz. Kihasználni viszont őt sem érdemes.

A Mérleg a bölcs tanácsadó

A Mérleg kétségtelenül az állatöv legbölcsebb tanácsaival szolgál. Hihetetlenül diplomatikus, sosem önző, és nem is akar az intelligenciájával villogni. Egyszerűen csak kívülről és objektíven látja a helyzetedet, és ilyen irányból világít a megoldásra is. Vitás helyzetekben mindkét fél érveit meghallgatja, okos tanácsaival könnyedén kibékíti az ellenfeleket. Képes mindenkor olyan kompromisszumokat kötni, melyek mindenki számára a legjobb lehetőséget kínálják. Azért is annyira jók a tanácsai, mert mindig az optimális lehetőséget keresi.

(via horoscope daily)