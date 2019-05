Ez az 5 csillagjegy nagyon válogatós a szerelemben

A legtöbben hosszú képzeletbeli (vagy valós) listával indulunk a párválasztásnak, aztán történik valami, és kiderül, kedvesünk még akkor is kedves a szívünknek, ha valójában nem is felel meg minden előzetes igényünknek. A következő öt csillagjegy szülöttei kétszer – de lehet, még többször – is meggondolják, kivel állnak össze. Ők ugyanis különösen finnyásak a szerelemben.

Oroszlán

Az Oroszlán az állatöv királyához méltóan magas elvárásokkal rendelkezik. Nála mindennek a helyén kell lennie: érzelmi és fizikai vonzalom nélkül nincs esélye senkinek. Komolyan veszi a párkapcsolatot, ezért is választ mindenkor körültekintően és megfontoltan. Ha azonban döntött, teljes szívét-lelkét odaadja a szerelmének.

Mérleg

Távolról sem azért válogatós a Mérleg, mert felszínes típus lenne. Sokkal inkább azért, mert nagyon nehezen dönt. Párválasztáskor minden esetben hosszasan mérlegeli a pozitívumokat és negatívumokat, veszélyeket és lehetőségeket, és csak ezt követően kötelezi el magát. Nála könnyen megesik, hogy mire eldönti, mit akar, a lehetőség kicsúszik a kezéből.

Vízöntő

A Vízöntő gyűlöli a középszerűséget, a megszokott, bevált dolgokat. Ezért várja ki, amíg megtalálja azt a társat, aki számára egyedi és különleges, aki az elméjét és a testét is elcsábítja, és ennél nem adja alább. Jól is teszi: amikor megtalálja a párját, hozzá hasonlóan intelligens, tiszta erkölcsű, fizikailag is vonzó típus lesz. Addig persze sok víz lefolyik a Dunán…

Skorpió

Bár a Skorpió nem különösebben válogat az egyéjszakás kalandok terén, a hosszabb távú párkapcsolatban már nagyon is megnézi, kivel áll szóba. Számára nagyon fontos a testiség, a kémia, a vonzerő, de emellett azt is akarja, hogy párja valójában a sóhajából kitalálja a vágyait, hogy megbecsülje, szeresse, különlegesnek tekintse őt. Ezek nem is olyan nagy elvárások, vagy igen?

Szűz

A Szűz maximalista. Saját magától is nagyon sokat vár, de leendő partnerének is igencsak magas elvárásokat támaszt. Így azonban nem szalad bele olyan párkapcsolatba, ahol őt valójában csak „B-tervként” kezelik, vagy nem értékelik eléggé. Fontos számára a kölcsönösség, hogy párja legalább annyira tisztelje őt, mint fordítva.

(Herway)