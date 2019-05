Májusi tarot-jóslat: bámulatos lehetőségeket mutatnak a kártyák

Új hónap, új lehetőségek, új jóslat. A tarot-jósláshoz természetesen májusban is érdemes gyertyát gyújtani. Sőt, ma az újholdra való tekintettel halványzöld gyertyát gyújts, hiszen így még inkább erősítheted a kérések teljesülését. Mielőtt választanál a három tarot-kártya közül, picit lazítsd el magadat, az elmédet, majd nézd meg a három „lefelé fordított” tarot-kártyát, és a megérzésedre hagyatkozva válassz egyet. Felteheted közben a következő kérdések egyikét is: Mit üzen a tarot-kártya májusra? Mi mindent üzennek az égiek májusban? A kérdést követően gondolatban húzd az egyik tarot-kártyát, majd lefelé görgetve olvasd el a kártyádra vonatkozó májusi jóslatot.

Ezt jósolja májusra az 1. tarot-kártya: Az Erő

Ha az első lapot választottad, Az Erő tarot-kártyát húztad. A jóslat szerint sokkal erősebb vagy, mint sejtenéd. Bámulatos erő, magabiztosság lakozik benned, amit ideje fölfedezni magadban. Májusban különösen jó hasznát veszed ugyanis ezeknek a remek tulajdonságoknak. Nagyon jól képviselheted magadat bármilyen helyzetben, és persze ezzel a belső erővel el is érheted a céljaidat. A kártya szerint ugyanakkor túlzottan szigorú is lehetsz magadhoz, pedig megérdemelnéd a kedvességet, a szeretetet, az elfogadást, a gyengédséget. Pillants a tükörbe, és nézd meg mindenféle kritika és ítélkezés nélkül, amit látsz. Nézz a szemedbe, akár percekig is, és fedezd fel valódi önmagadat, a csodálatra méltó embert. Hidd el, olyan erő lakozik benned, ami talán csak keveseknek adatott meg, éppen ezért is bánj szeretettel magaddal, a lelkeddel. Ha akarod, hegyeket mozgathatsz meg, valójában minden a rendelkezésedre áll, hogy megvalósítsd a céljaidat, a vágyadat. Májusban lehetőséged nyílik rá…

Ezt jósolja májusra a 2. tarot-kártya: A Főpapnő

Amennyiben a második lapot fordítottad meg képzeletben, A Főpapnő tarot-lap jóslatát olvashatod. A Főpapnő maga a bölcsesség, a tudás szimbóluma. A jóslat szerint a megérzéseid májusban különösen felerősödnek, éppen ezért figyelj is ezekre a belső hangokra, mert a lehető legjobb irányba vezetnek téged. Most tiszta gondolatok hatják át a lelkedet, ezért bármilyen választ is keresel, nem kívülről kapod meg, hiszen azok ott vannak már benned. Próbálj meditálni, relaxálni minél többet, legalább néhány percet egy-egy napon. Az elmélyülés előtt tedd fel magadnak a téged foglalkoztató kérdést, majd próbálj befelé, a légzésedre figyelve ráérezni a megfelelő válaszra. Egyszerűen tudni fogod a lehető legjobb megoldást. Bízd magad az ösztöneidre, engedd el a kétkedés legkisebb szikráját is. Az is lehetséges, hogy álmokon keresztül érkeznek most az üzenetek. Épp ezért, ha éjszaka felébrednél, érdemes feljegyezni az álomképeket. Talán jósló álmokat látsz, talán csak fura álomfoszlányokat, szimbólumokat. Történjen bárhogyan is, biztosan megérted majd a lényeget.

Ezt jósolja májusra a 3. tarot-kártya: A Csillag

A harmadik tarot-kártya A Csillag lap. Ha ezt a kártyát húztad, a jóslat szerint káprázatos lehetőségek előtt állsz. A Csillag a tarot-kártyacsomag egyik legszebb és legpozitívabb lapja. Amiért sokat tettél, annak végre beérik a gyümölcse májusban. Mintha a semmiből valósulnának meg az álmok, a céljaid. Nem véletlenül történik, megdolgoztál a sikerért, megérdemled a legfényesebb és legszebb csillagot. Visszakapod a reményt, a hitedet, ami óriási áldás az életedben. Bármilyen nehézséget is éltél meg, ennek vége, most megláthatod a fényt az alagút végén. Valóban jóra fordul az életed, a legszebb álmaid válnak valóra. Ma gyújts mindenképpen halványzöld gyertyát, és mondd el a kívánságodat. Így ülteted el a kérésed csíráit képzeletben, amely hamarabb hajt ki csodás virággá, mint sejtenéd. Bízz és higgy önmagadban, a lehetőségekben. Különleges inspirációra lelsz, egyszerűen tudod és érzed, mit és hogyan cselekedj az életedben. Bizonyosan emlékezetes hónap vár rád. Nyisd meg a szívedet, a lelkedet. Érdemes.

