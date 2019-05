Karmikus betegség: előző életed hibái a jelenben köszönnek vissza

A legtöbben nem érzik át a karma fontosságát, legalábbis nem olyan szinten, ahogyan érdemes lenne. Bár szinte mindenkiben tudatosul, hogy a cselekedetek előbb-utóbb következményekkel járnak, azt már kevesen látják, hogy ezek a tényezők bizony a következő életekre is kihathatnak.

A karma az ok-okozat törvénye

A karma az ok-okozat törvénye, egyfajta spirituális tétel, s bár szinte senki sem emlékszik az előző életei eseményeire, ezek a cselekedetek mégsem tűnnek el nyomtalanul, a tudattalanban nagyon mélyen ott rejtőzhetnek. A legfontosabb tehát, hogy próbáld felismerni a karma jelenlegi életedre tett hatásait. Amikor nagyon sok negatív karma halmozódik fel benned, egészen bizonyosan sokat szenvedsz az életedben, nem látod a jót, a szépet, az életed értelmét sem igazán. S bár a negatív karma magától nem tűnik el, nem elfogadnod, beletörődnöd vagy együtt élned kell vele, hanem javítani az adott élethelyzeten. Sokat segít például a megbocsátás, a bűntudat, a fájdalom felismerése és elengedése. Mindez pedig azért is különösen lényeges, mert a betegségek okai többnyire jóval mélyebben gyökereznek, mint sejtenéd. A tünetek kezelésével átmenetileg jobban érezheted magadat, de a probléma gyökerét nem szünteted meg.

A karmikus betegségek spirituális betegségek

A karmikus betegségeket spirituális betegségként is emlegetik annak ellenére, hogy elsősorban a testedben érzed a tüneteket. Elmenekülni előle nincs lehetőség, viszont a felismeréssel, a változtatással idővel meg tudod szüntetni a rossz közérzetet. Talán több életen át is megjelennek ezek a betegségek, hiszen valójában minden alkalommal újabb és újabb lehetőséget kapsz a felismerésre, a megoldásra. Miért is ne kezelhetnéd és szüntethetnéd meg épp a mostani, tudatosabb életedben a negatívumokat?

A karma felismerése a megoldás

S honnan tudhatod, hogy karmikus, és nem hagyományos betegségről van szó? Több okot is mérlegelni kell. Érdemes a gondolatokba mélyedve keresni a megoldást, az ok-okozat összefüggését. Vajon mit tettél a múltban? Kit bántottál meg? Lehet, önmagadat ostorozod fölöslegesen? Természetesen a gyógyulásban spirituális terápia, szakember is segíthet, aminek hatékonysága ugyanakkor függhet attól is, hol tartasz pillanatnyilag az életed ösvényén.

Annyi egészen bizonyos, hogy amíg a betegség, a tünetek okát nem fejtetted meg, valójában hatékony gyógymódot sem találsz, hiszen nem tudod, milyen módszer vezethet valódi eredményhez. Kétségtelenül kihagyhatatlanok az orvosi kezelések, ám a holisztikus szemlélet szerint a lelkedet és a szellemet is épp így kezelni kell a változás, a siker érdekében.

(via awareness act)