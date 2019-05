Heti pénzhoroszkóp 2019. május 6-12.: Végre jön a pénz

Kos

Kos jegyűként trükkös napok állnak előtted. Most nem lesz minden olyan egyszerű, mint szeretnéd. Ugyanakkor minden pénzügyi kihívásnál jusson eszedbe, azért épp most kapod ezt a feladatot, mert most értél meg az optimális megoldásra. Nem kell megrettenned egyetlen pénzügyi feladattól sem.

Bika

Bika jegyűként az anyagi körülményeid harmóniába kerülnek a héten. Most megtapasztalhatod a jólétet az életedben, hogy milyen, amikor minden jó. Ráadásul mindez független a számoktól és mindattól, mennyi pénz van épp a birtokodban. A jólét érzés, állapot, és nem egy összeg.

Ikrek

Ikrek jegyűként azt hitted, már rég túl vagy egy megoldandó problémán, ám most újra visszatér hozzád – de legalábbis egy ahhoz nagyon hasonló. Ezt a helyzetet úgy oldhatod meg a legegyszerűbben, ha előveszed a papírokat, a hivatalos leírásokat, esetleg jogi segítséget kérsz.

Rák

Rák jegyűként talán túl nagy hatással van rád valaki. Talán túlzottan is megérint, ahogyan a pénzzel bánik. Ha úgy érzed, számodra ő a követendő példa, nyugodtan lesd el a trükkjeit. De ha rossz példát mutatna, tudatosan és szisztematikusan kerüld, amit csinál.

Oroszlán

Oroszlán jegyűként most úgy érezheted, a pénz az egyik kezedből kifolyik, hogy minden ok nélkül a másikba kerüljön. Ha két bankszámlád van, az egyikre most folyamatosan jön a pénz, a másikról viszont láthatatlanul szivárog el. De az is lehet, a pénz a bankszámládra érkezik, és a pénztárcádból tűnik el.

Szűz

Szűz jegyűként meg kell tanulnod függetleníteni magadat a pénztől. Arra kéne törekedned, hogy a pénz ne befolyásolja a közérzetedet. Sőt épp fordítva lenne ideális, közérzetednek kellene befolyásolnia a pénzügyi helyzetedet. Figyeld meg, amikor jókedvű vagy, a pénz szinte magától áramlik a pénztárcádba.

Mérleg

Mérleg jegyűként nem kell egyedül megoldanod minden helyzetet. Sőt! Valójában az lenne a legjobb, ha a pénzügyeidben a héten nem is akarnál egyedül döntést hozni. A legjobb tanácsadók most azok, akik nemrég hasonló helyzetet oldottak meg, és még élénken él az emlékezetükben, hogy mit is kell tenni hasonló helyzetben.

Skorpió

Skorpió jegyűként nem minden vágyad válhat valóra, ahogy megálmodtad. De ez nem is baj. Ha adsz elég időt, energiát és pénzt a vágyaid megvalósításának, végül ezek az erőfeszítések meg is térülnek. Amikor teszel a vágyaid megvalósításáért, nem úgy valósulnak meg, ahogy képzelted, hanem sokkal jobban.



Nyilas

Nyilas jegyűként ezen a héten amennyit nyersz, annyit veszítesz is egy ügyleten Épp ezért most ne akarj nagyot nyerni, inkább arra törekedj, hogy valódi egyensúlyba hozd az életedet. Keresd meg azt a pénzügyi egyensúlyt, amelyre régóta vágysz, és amelyet eddig valamiért nem sikerült megtalálnod.

Bak

Bak jegyűként a pénzügyi helyzeted most leginkább harcmezőre hasonlít. Talán azt hiszed, minden egyes forintért meg kell küzdened, ami természetesen nem fedi a valóságot. Amíg harcolsz, nem nyerhetsz. A héten azt érdemes felismerned, hogy ha kilépsz a pénzügyi harcokból, máris sokkal több pénzed lesz.

Vízöntő

Vízöntő jegyűként erősen zavarba jössz, amikor valaki kérdést tesz fel. Talán azt hiszed, ez a kérdés támadás, pedig valójában csak érdeklődés. Minden szempontból azzal jársz a legjobban, ha kedves, nyugodt és őszinte választ adsz. Ha így teszel, az a pénztárcádra is jó hatással lesz.

Halak

Halak jegyűként nagyobb fába kellene vágnod a fejszédet, mint korábban bármikor. Most nagyot kell kockáztatnod, hogy nagyot is nyerhess. Persze ehhez bátorságra lesz szükséged, amit az önmagadba vetett hitedből meríthetsz. Mások ugyanis nem látják azt a lehetőséget, amelyet te igen, és amely sok erőt ad most neked.