Heti horoszkóp 2019. május 6–12.: Még a csillagok is az érettségizőket segítik

Heti horoszkóp: KOS

Írásbeli érettségik kezdődnek hétfőn. Az Ikrek Hold most különösen sokat segít a vizsgázóknak. Ha te nem is vizsgázol, a kommunikációd ma különösen hatékony. Szerdán váratlan helyzet adódhat anyagi téren, csütörtökön és pénteken pedig rengeteg munka szakad a nyakadba. Lesznek előnyös és előnytelen fényszögek, szóval nem tudni, hogy előnyödre válik-e, vagy sem. Tőled függ. A bolygók szerint hétvégén sem fogsz unatkozni. Különösen a vasárnap lesz mozgalmas a dupla szuper fényszög (Hold–Jupiter, Hold–Vénusz) fényében.

Heti horoszkóp: BIKA

Nemcsak az érettségizők miatt szól az egész hét a kommunikációról. Az a jó hír, hogy hétfő estétől a Merkúr, a kommunikáció bolygója a Bikába lépve segít neked. Szerdán beszédes kedvedben leszel, csak arra ügyelj, hogy kinek mit mondasz. A hét második felében óvatosnak kell lenned a közlekedésben. Különösen veszélyes napok a csütörtök és a péntek. Mindkét napon bolygószembenállások (Hold–Szaturnusz, Hold–Plútó) nehezítik a dolgodat. Hétvégén az ingatlanügyeid kedvező fordulatot vesznek.

Heti horoszkóp: IKREK

Nem tudni, örülni fogsz-e, hogy hétfőn este bolygód, a Merkúr a Bikába lépve lelassít. Pedig jót fog tenni, mert végre a dolgaid kiszámíthatóbbak, tervezhetőbbek és normálisabb tempójúak lesznek. Jól tennéd, ha a hét második felében odafigyelnél a pénzedre, a Hold–Szaturnusz és Hold–Plútó szembenállás szerint váratlan kiadásaid adódhatnak, amitől könnyen pánikban eshetsz. A hétvége izgalmasnak ígérkezik, a kitűnő fényszögek (Hold–Jupiter, Hold–Vénusz) kitűnő kalandokra adnak esélyt.

Heti horoszkóp: RÁK

Titokzatos dolgok várnak rád hét elején: rád bíz valaki egy titkot, vagy te jössz rá valamire. A lényeg, hogy ami most titok, az titok is maradjon! A diszkréció kötelez téged, máskülönben könnyen bajba kerülhetsz. A hét közepén ismét hiperérzékeny leszel a Rák Hold szerint. Kritikus konstellációk rajzolódnak az égen csütörtökön (Hold–Szaturnusz) és pénteken (Hold–Plútó, Hold–Vénusz). A lényeg, hogy akkor se sértődj meg, ha lenne rá okod. Megkönnyebbülést hoz a hétvége, végre csupa kedélyes konstelláció áll össze az égen…

Heti horoszkóp: OROSZLÁN

Az Ikrek Hold a hét elején jó partner minden beszélgetésben. Meg kell szűrnöd ugyanakkor a híreket, mert akadhat köztük számos rémhír is. Ha nem tudsz elsőre dönteni, várj kicsit, és kitisztul a kép! Szerdán egy Merkúr–Uránusz-együttállás váratlan szituációt jelez a munkahelyeden. Nem éri meg idegeskedni, csütörtökön éjjel egy szuper Vénusz–Jupiter-fényszög úgyis visszaadja a hitedet. Innentől minden olajozottabban megy. Sőt a vasárnapi dupla szuper fényszög (Hold–Jupiter, Hold–Vénusz) szerint minden jóra fordul körülötted…

Heti horoszkóp: SZŰZ

Idegesítő lehet, hogy rögtön a hét elején párhuzamosan két dolgot kéne intézned. Még jó, hogy hétfőn este bolygód, a Merkúr belép a nyugodt Bikába, és téged is megnyugtat. A hét közepén egy barátod bajba kerülhet. Csak akkor avatkozz be, ha megkér rá, ellenkező esetben te leszel a hibás. Fordított esetben hidd el, te is hasonlóan reagálnál. Hétvégén aktívan kéne pihenned az Oroszlán Hold szerint. Ha lustálkodsz, egyre fáradtabbnak érzed magadat. A vasárnapi dupla fényszög (Hold–Jupiter, Hold–Vénusz) mindenhogyan felfrissít.

Heti horoszkóp: MÉRLEG

Akár te érettségizel, akár egy ismerős, kitűnően kezdődik a hét az Ikrek Holdnak köszönhetően. Amíg a hétfő tökéletesnek ígérkezik, kedden már kezdődnek a bajok: olyan konfliktusokat mutatnak a bolygók, amelyekbe nem kéne belefolynod. Kedden (Vénusz–Szaturnusz), csütörtökön (Vénusz–Plútó) és pénteken (Hold–Plútó) fényszögek miatt úgy érezheted, most mindenki téged pécézett ki magának. Pedig erről szó sincs. Hétvégén szervezz közös programot a barátaiddal, pazar fényszögek pazar élményeket jeleznek.

Heti horoszkóp: SKORPIÓ

Az érettségire, de a frontokra is ráfoghatod az ingerlékenységet, a szétszórtságot, a fáradékonyságot. De te valójában nem ettől vagy enervált. Számos dolog vonja el a figyelmedet önmagadról és az igazán fontos teendőkről, ami a hét haladtával egyre csak fokozódik. Főleg a pénzügyek okozhatnak fejtörést most. Jól teszed, ha számolgatsz, kalkulálsz, de ne vidd túlzásba! Hétvégén élj magánéletet, kapcsolódj ki – javasolja az Oroszlán Hold. A vasárnapi dupla fényszög (Hold–Jupiter, Hold–Vénusz) téged is felvillanyoz.

Heti horoszkóp: NYILAS

A hét elején olyan emberekkel akad dolgod, akik vagy felbosszantanak, vagy megnevettetnek. Te döntöd el, hogyan reagálsz. A hét közepén eseménydús napok elé nézel. Különösen a csütörtök látszik változatosnak, hiszen egyetlen nap alatt hat fényszög ellentmondásos eseményeket szimbolizál. Szerencsére ezek között lesz két szuper fényszög is, ami kedvező irányba billenti el az egészet. Hétvégén elemedben leszel az Oroszlán Holdnak köszönhetően. Végre visszatér az optimizmusod a vasárnapi dupla fényszög szerint…

Heti horoszkóp: BAK

Számodra nehéz fényszögek állnak össze az égen kedden, csütörtökön és pénteken, amelyek konfliktusokat generálhatnak benned és körülötted. Nem kell megijedni, ahogy jön, úgy el is múlik az egész. Kár lenne megmérgezned fölöslegesen az egész hetet. Kicsit várnod kell, de meglesz a megoldás. Már szombaton egy szuper Nap–Szaturnusz-fényszög helyreállítja mindazt, ami kibillentett. Szóval nincs világvége. Hétvégén keress olyan kikapcsolódást, ami feltölt, lehet ez természetjárás, tavaszi selejtezés – a tüzes Oroszlán Hold ösztönöz…

Heti horoszkóp: VÍZÖNTŐ

Remekül indul a hét. Elemedben leszel az Ikrek Hold szerint, ami alkalmas tanulásra, vizsgázásra, utazásra, tárgyalásra. Ezekben mind sikerre számíthatsz. A hét közepén egyik családtagod miatt aggódhatsz, talán olyan élethelyzetbe keveredik, amiből nem lesz könnyű kijutnia. Alaposan gondold át, mennyire avatkozol most az életébe. A hétvége szerelmi kalandokat, randevúkat tartogat a számodra. Ha nem vagy szabad, tegyél meg mindent, hogy ne legyen féltékeny a párod. Ha szabad vagy… nos, mindent bele!

Heti horoszkóp: HALAK

Nagy valószínűséggel a hét elején a magánéleted és a karriered közül kéne választanod, ami persze képtelenség. Szerdától derűlátóbbá válsz, amint a Hold belép a Rákba. Csütörtökön összekuszálódhatnak a pénzügyeid, jobb lenne, ha nem most hoznál komolyabb pénzügyi döntést. Lesznek kedvező és kedvezőtlen fényszögek is, de nem tudni, melyik lesz az erősebb. Hétvégén az egészséged élvezzen prioritást, nagyon fontos most, milyen a közérzeted és az erőnléted. Az Oroszlán Hold aktivitást, mozgást, sportolást tanácsol neked.