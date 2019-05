Napi horoszkóp 2019. május 5.: Ereszd ma szélnek a félelmeket

Vasárnap édességre vágysz. A legszívesebben csak olyasmit ennél, amit gyerekkorodban desszertnek kaptál. Persze felnőttként megteheted, hogy egész nap süteménnyel tömöd magad, de nem biztos, hogy ez a megoldás. Ma érdemes lenne finom salátát is enned az édesség előtt. Esetleg két desszert között.

Vedd észre, mennyivel egyszerűbb dolgod van, mint a szüleidnek volt. A világ nagyot változott a gyerekkorod óta, és talán nem mindig érzed, de valójában sokkal jobb most, mint amilyen akkoriban volt. Ennyire kényelmes életről a szüleid, nagyszüleid nem is álmodtak volna. Itt az ideje, hogy élvezd ezt a kényelmet!

Ma érdemes lenne ágyban reggelizned, sőt akár délig lustálkodnod. Na jó, ha délig nem is, de legalább olyan sokáig, amilyen sokáig csak engedi a családod. Ez a lustálkodás a jól megérdemelt jutalom az egész heti rohanásért, a mindenféle megerőltető munkáért, amelyekre igent mondtál az elmúlt napokban.

A hálának hatalmas teremtő ereje van, amit ideje lenne használnod is. Jó, talán azt hiszed, nincs miért hálásnak lenned. Ha mégis megkeresed mindazt, amiért hálát érezhetsz, hamarosan megkapod, amire vágysz. Amikor hálás vagy, azt üzened az univerzumnak, hogy felkészültél a vágyad valóra váltására.

El kellene gondolkodnod vasárnap, miért mondasz kényszeresen igazat minden helyzetben. Nem arra biztatlak, hogy füllents, de arra határozottan megkérlek, ne vágd az igazságot mások arcába. Ezzel ugyanis többet árthatsz másoknak és az igazságnak is, mint gondolod.

A figyelmednek szó szerint csodatévő ereje van. Vasárnap megfigyelheted, akire figyelsz, sokkal jobban érzi magát. Ha pedig néhány kedves, gondoskodó gesztust is kap tőled a másik ember, szó szerint kivirágzik. Ma bátran mutasd ki a törődésedet, és beszélj az érzéseidről.

Napi horoszkóp: Bak

Úgy tűnik, a vasárnap nem a legcsendesebb nap a héten. Talán a szomszédaid most veszik elő a fűnyírót, de az is lehet, hogy felújításba vágnak bele. Ha pedig kamasz gyerekeid, unokáid vannak, ők csapnak körülötted egyre nagyobb ricsajt. Lehet, hogy ma szükséged lesz a béketűrésedre és egy pár füldugóra is.

Még több horoszkóp Bakoknak:

Itt a mai angyalkártya az angyalok üzeneteivel és tanácsaival

Napi kínai mantra – pozitív gondolatok mára

Heti Bak-horoszkóp – Nézd meg, milyen lesz a heted!

Heti Bak-angyalhoroszkóp – Melyik angyallal dolgozz együtt a héten?

Hétvégi Bak szerelmi és bőséghoroszkóp – Mi vár rád a szerelemben és az anyagi ügyekben?

Havi Bak-horoszkóp – Megmutatjuk, milyen lesz a hónap!

A Bak jegy jellemzése

A Bak mint aszcendens – Kattints ide, és tudj meg mindent a Bak aszcendensű emberekről!