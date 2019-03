Ez a 3 csillagjegy megszenvedi a márciust

A Kost márciusban leszívják az energiavámpírok

Kedves Kos! Azt gondolhatod, a tavaszi fáradtság miatt lettél hihetetlenül enervált, de ez nem teljesen igaz. A március karmikus feladatokat hozhat eléd, ezek bizony nem mindig könnyűek. Magad sem érted, miért vagy annyira letargikus és kedvetlen, és egyáltalán hová tűnt belőled a lelkesedés. Csak hogy tudd, bármilyen furcsa is, ami most veled történik, mégsem annyira rossz, hiszen a felismerésekből nagyon sokat tanulhatsz és tapasztalhatsz. Az univerzum pihenésre, és lazításra kér téged. Sokkal jobban fogod magadat érezni, ha nem akarsz ellenkezni. Ráadásul már csak néhány hét és nap, és kezdődik a Kos hava, a te időszakod. Készülj fel, mert lesz okod az örömre.

Az Oroszlán a karmájával találja szemben magát márciusban

Kedves Oroszlán! Talán vigasztal valamelyest, hogy nem csak téged tesz próbára a karmád, hanem a másik két tüzes csillagjegyet is. A karma nem átok vagy akadály, valójában újabb lehetőség, hogy amit elrontottál, vagy nem tettél meg korábban, most kijavíthasd, pótolhasd. Ha így állsz hozzá, sokkal könnyebben találod meg a megoldást is. Talán sebezhetőnek érzed magadat, talán megszabadulhatsz valamitől, ami már nem szolgál téged, lényeg, hogy ismerd fel, mi az, amin változtatnod kéne. A március valódi kihívások elé állíthat, amit nem érzel majd könnyűnek, de annál nagyobb örömet okoz, amikor túllépsz rajta, és fellélegzel. Légy türelmes most magaddal, ez a legfontosabb.

A Nyilast elborítják a negatív gondolatok márciusban

Kedves Nyilas! A tavasz valójában a fészekrakás ideje – számodra is. Márciusban a család, az otthon mindennél fontosabb lehet számodra. És talán éppen ezért nehéz is, hiszen bezárva, korlátozva érezheted magadat. Könnyen lehet, most meglehetősen komoly beszélgetésekre kerül sor a családban, amitől biztosan kényelmetlenül érzed majd magadat. Bármelyik rokon kérdőre vonhat most téged. Szinte biztos, hogy elborítanak a negatív gondolatok, úgy érezheted, a világ, vagyis a szűkebb környezet összeesküdött ellened. Hamarosan óriásit változik a világképed és a gondolkodásod is. Visszatér a rád jellemző optimizmus, addig viszont nagyon figyelj, hogy mit és hogyan mondasz.

(via elite daily)