Mit árul el rólad a születési hónapod? Izgalmas részleteket

Ha januárban születtél

Veled született vezetői képességeid révén te nagyon kiemelkedsz a tömegből. Komoly szerepet szánt neked a nagybetűs ÉLET, könnyedén veszed az akadályokat, s a siker sem marad el. Makacs vagy, ám mások felett sosem ítélkeznél meggondolatlanul.

Ha februárban születtél

Nagyon együttérző lehetsz, ha ebben a hónapban születtél. A párkeresés során a lelki társadat kutatod, s addig nem nyugszol, amíg meg nem találod. Hajlamos lehetsz a párkapcsolatban túlságosan is társfüggővé válni, ami sok esetben csalódáshoz vezethet. Kifejezetten értelmes és intelligens vagy, ám időnként dacosságod utat tör magának.

Ha márciusban születtél

Talán te soha nem fogsz felnőni, ami alkalmanként problémát is okozhat az életedben. Ettől függetlenül nagyon szerethető ember vagy, s megvan az a képességed, hogy mindenből könnyedén pénzt csinálj. Párválasztás terén azonban nem árt az óvatosság: jobban meg kellene gondolnod, kit választasz társadnak.

Ha áprilisban születtél

Gyakorta hozol olyan döntéseket, amit utólag megbánsz, ha április hónapban születtél. Hajlamos lehetsz akkor is parancsolgatni, amikor nem kellene. Céltudatos és intelligens vagy, erős kisugárzással. Könnyen teremtesz kapcsolatokat, így barátoknak sem vagy híján.

Ha májusban születtél

Kifejezetten tehetséges ember vagy, a barátságot mindennél előrébb sorolod. Ez nagyszerű tulajdonság, ám érdekes módon mégis több időt töltesz egymagadban, mint a többiek társaságában. Fáradhatatlan vagy, s hihetetlen könnyedséggel beszélgetsz akár idegenekkel is. Mágnesként vonzod az embereket, s ahova mész, a figyelem középpontjába kerülsz.

Ha júniusban születtél

Féltékenység terén, úgy tűnik, verhetetlen vagy, ha június hónapban születtél. Hajlamos lehetsz túlzottan is sokat rágódni a múlton, ami egyúttal kihat a jelenedre, a jövődre is. Kedvességgel könnyen le lehet venni téged a lábadról. Az is elmondható rólad, hogy képes vagy az utolsó utáni pillanatig halogatni a dolgokat.

Ha júliusban születtél

Őszinte típus vagy, ami a szívesen, az a szádon. Hajlamos lehetsz néha túl sok pénzt költeni a többiekre. Inkább másokat segítesz anyagilag, mint magadra fordítanád a megkeresett pénzt, ami viszont, hidd el, hosszútávon komoly gondokat okozhat. Ne hagyd, hogy mások kihasználjanak, minél előbb tanulj meg nemet mondani.

Ha augusztusban születtél

Kedves, egyenes és őszinte a jellemed, ha augusztus hónapban születtél. Mindeniben megpróbálod a megtalálni a jót, akivel csak összehoz a sors, az élet. Ez a tulajdonság sajnos nem minden esetben működik, előfordul, hogy valakiről sokkal több pozitívumot feltételezel, mint amilyen valójában. Épp emiatt érhetnek téged is a legnagyobb csalódások.

Ha szeptemberben születtél

Hajlamos lehetsz mindent túlszervezni és túlelemezni, ha szeptember hónapban születtél. Érdemes lenne kicsit lassítanod, és meghallgatni a belső hangodat, vagyis a megérzéseidet. Óvatos és elővigyázatos személyiségednek köszönhetően gyakran letört vagy, mert úgy érzed, senkiben sem lehet megbízni.

Ha októberben születtél

Céljaidat eléred, s minden képességed megvan arra, hogy ismert és sikeres vezetővé válhass. Amikor vissza kell vágni valakinek, képes vagy megfizetni a sérelmeidért, vita esetén hajlamos lehetsz túlzottan is elragadtatni magadat. Nagyvonalúsággal, hidd el, sokkal többre mehetnél, mint a bosszúval.

Ha novemberben születtél

Túlságosan is érzelmes személyiségtípus lehetsz, ami meg is látszik rajtad, ha november hónapban születtél. Amikor jár az agyad – éppen az érzelmeidnek köszönhetően –, képes vagy a legjobbat kihozni magadból. Nem igazán tudsz feloldódni, túlságosan is sokat stresszeled magad. Érdemes minél többször lazítanod és pihentetned az idegeidet.

Ha decemberben születtél

Hűséges és nagylelkű embernek ismernek téged a többiek, ha december hónapban születtél. Nincs olyan, amit ne tennél meg másokért. A társasági élet terén aktív vagy, ám akadnak olyan időszakok, amikor mindenki hidegen hagy téged. Szívesen kockáztatsz, és imádod, ha rád irányul a figyelem.

