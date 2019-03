Heti holdhoroszkóp 2019. március 6-12.: Hamvazószerdai újholddal kezdődik a húsvéti böjt

SZERDA – március 6.: Ma újhold lesz, ami az egész napodat befolyásolja. Újhold napján új szokásokat vehetsz fel és/vagy újíthatsz valamiben. A Halak Holdnak köszönhetően ma meditálhatsz, hallgathatsz zenét, lazíthatsz, amelyek jól fognak esni a lelkednek. A vizes jegyben járó Hold aktuálissá teszi a növények öntözését, mosást vagy akár a madáritatók feltöltését is.

CSÜTÖRTÖK – március 7.: Csak este vált jegyet a Hold, ezért érdemes ma is kihasználni a relaxálást, a meditálást, a finom és lágyan dallamos zenék lélekemelő hatását. Amennyiben ma száraz az idő, tedd ki az ágyneműt szellőzni! 21:27-ig a Halakban járó Hold miatt továbbra is aktuális a növények öntözése, a mosás és valójában minden vízzel kapcsolatos tevékenység.

PÉNTEK – március 8.: Nőnapon a Kos Hold mindenkit kissé türelmetlenné tehet. Téged is. Ma fogászati tilalom van érvényben, ha lehet, valamelyik másik napra időzítsd a fogászati kezelést. Ma ugyanakkor nagyon is érdemes valami finomat sütni! Meglátod, remekül fog sikerülni. Hosszabb szellőztetést mára is beiktathatsz. A kertben időszerű lehet a metszés, persze csak akkor, ha ha értesz hozzá.

SZOMBAT – március 9.: Ma egész nap a Kosban jár a Hold. Emiatt a tegnapi naphoz hasonlóan természetesen ma is érvényes a fogászati tilalom. Viszont ma tényleg süthetnél valamit, mert a növő Hold bámulatosan megemeli a tésztát. Valahogy nagyobb és formásabb lesz a sütid, mint máskor. Ez már önmagában sikerélmény. Szervezeted vitaminraktárait is feltöltheted, egyél minél több nyers zöldséget és gyümölcsöket.

VASÁRNAP – március 10.: Reggel a Hold átlép a Bikába. Ne lepődj meg, ha ma előtör belőled a gourmand. Valami különlegesen finomra vágysz. Kísérletezhetsz új recepttel, új étteremmel. Emellett szánj időt a hűtőben, a spájzban, a kamrában tárolt élelmiszerek átválogatására. Ami lejárt, fonnyadt, ne tárold, dobd ki mielőbb.

HÉTFŐ – március 11: Ma egész nap a Bikában jár a Hold. Mivel továbbra is nő, segít, hogy bejuttass mindenféle finom, tápláló anyagot a bőrödbe. Szóval érdemes lenne pakolásokkal, tápláló olajakkal kényeztetni a testedet. A Bika Hold kedvez az otthonod szépítésében is. Díszekkel, virágokkal valódi tavaszi hangulatot varázsolhatsz.

KEDD – március 12.: Csak délután vált jegyet a Hold, ezért délelőtt még a gourmand Bikában, délutántól a nyughatatlan Ikrekben jár. Emiatt a mai napodat erős kettősség jellemzi majd. Délelőtt még a kényeztetésen jár az eszed, délután mehetnéked lesz. Miért is ne? Kedd estére is beiktathatsz valamilyen kulturális programot, nem igaz?

Erre figyelmeztet a holdhoroszkóp a héten

Húsvét előtti böjtös újhold

Március 6-án az újhold egybeesik a hamvazószerdával, amikor megkezdődik a húsvét előtti 40 napos böjti időszak. Az újhold, a Nap-Hold együttállás a Halak jelében a tél végét és a nagyböjt kezdetét szimbolizálja.

Ne érezd magad frusztrálva, ha nem tartod a böjtöt. A keresztény hagyomány alapja mindig a józan népszokásokra épül. A böjt arról szólt, hogy tél végén lassan apad a kamra tartalma, ezért visszafogottan, takarékosan kell gazdálkodni a hússal, de minden más élelmiszerrel is. A takarékoskodásnak köszönhetően a húsvétot nagy lakomával, finom falatokkal ünnepelték. Az újhold neked is segít, ha új szokást szeretnél bevezetni. Ha úgy érzed, lemondhatsz a húsról, a kávéról, alkoholról, csokiról. Persze ez sem kötelező. A Halak a megérzések jegye, vagyis tedd azt, amit jónak érzel!

Újhold napján tanácsos halványzöld gyertyát gyújtani és megfogalmazni, mi az, amin változtatni szeretnél. Amit ugyanis újhold napján indítasz el, bizonyosan „kihajt”. A friss hajtás színe a halványzöld, ezért használj ilyen színű gyertyát.

Amennyiben a Halak jelében születtél, a születésnapod közelében a legfontosabb feladatod egy pillanatra megállni és kitalálni, miben aktuális a megújulás. Az újhold segíteni fog. Egész évben most érezheted a legintenzívebben, hogy az újhold mennyire jótékony hatású. Akkor is kedvező helyzetben vagy, ha a Rák vagy a Skorpió jelében születtél. Valójában bármelyik jegyben születtél, az újhold téged is támogat, ha úgy akarod…