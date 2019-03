Ezekhez a csillagjegyekhez nem könnyű közel kerülni

1. Bika

Ha ismersz Bikát, tudod, milyen érzékeny és empatikus természete van. Ezt az oldalát azonban szereti megtartani magának. A külvilág szemében inkább ítélkezőnek, magabiztosnak és szigorúnak tűnik, ezért mindenki viselkedik a jelenlétében. Valójában nagyon is jól szórakozik, ha látja, mennyire tartanak tőle a többiek.

2. Skorpió

A Skorpió intenzív és meglehetősen heves természetét nem mindenki képes a helyén kezelni. Hiába vesz fel pókerarcot, mindig látszik rajta, mennyire tüzes és szenvedélyes csillagjegy, amivel könnyen megrémíti a legtöbb embert. Leginkább azért tűnik félelmetesnek, mert sosem tudni, mi lesz a következő lépése.

3. Bak

A Bak jegyből sugárzik a hatalom és a tekintély. Még akkor is megijednek tőle a többiek, amikor valóban megpróbál kedvesen és finoman közelíteni feléjük, mert egyszerűen lehetetlen elképzelni, hogy ezt ő komolyan is gondolja. Az is igaz, őt nem különösebben foglalkoztatja, mit gondolnak róla a többiek, inkább megy a céljai felé, és teszi a dolgát.

4. Vízöntő

A Vízöntőt azok kerülik, akik gyakran füllentenek vagy simliskednek, ugyanis ő azonnal átlát a szitán és kíméletlenül megmondja a véleményét. Erős karizmájának vagy akár extravagáns kinézetének köszönhetően gyakran ő is félelmetesnek tűnik. A Bakhoz hasonlóan ő sem foglalkozik a külvilág véleményével, hiszen teljesen lefoglalja a saját univerzuma.

elitedaily