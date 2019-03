Napi horoszkóp 2019. 03. 05.: Újat mutat ma az élet

Örömmel fedezed fel, hogy tévedtél magaddal kapcsolatban. Azt gondoltad, nem vagy képes helytállni egy helyzetben, de most mégis megtapasztalod, simán megoldod ezt az ügyet is. Valójában sokkal ügyesebb vagy, mint eddig gondoltad volna magadról.

Van egy régi hibád, amelyet már olyan régóta szeretnél elnyomni, megváltoztatni, átalakítani, de valahogy nem bírsz vele. Könnyen lehet, ez a hiba nem is hiba valójában. Mi van, ha azért nem adja meg magát, mert valójában ez egy erény? Valami, amit hibának látsz, pedig pozitívan is szemlélhetnéd…

Teljesen új hobbiba kellene belevágnod kedden. Igen, most érdemes keresned olyan kikapcsolódást, amilyet eddig még nem próbáltál. Most érdemes kipróbálnod valamilyen alkotó munkát, kreatív tevékenységet. Különösen igaz ez, ha a munkádat túl monotonnak találod.

Rá kell jönnöd, nem igaz minden, amit igaznak hiszel. Főleg a munkahelyeden derülhet ki, hogy vannak előled titkolt részletek, amelyek felülírják, amit eddig gondoltál. Most érdemes úgy alakítanod a napodat, hogy ezeket az új ismereteidet azonnal be is építsd a keddi feladatok megoldásába.

Halak

Most kell megtalálnod a miértekre a választ. Most kell megtalálnod azt az indokot, ami miatt jó itt lenni. Most kell megtalálnod, miért választotta a lelked ezt a testet, ezt az életet, ezt a világot. Ha megtalálod a kérdéseket, megtalálod a boldogságodat és a testi-lelki jólétedet is.

