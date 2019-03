Ez a csillagjegy a legelegánsabb, a legragyogóbb nő

Ez a különleges csillagjegy egyszerűen ellenállhatatlan. Finom és bájos a kisugárzása, nagyon szerethető típus. Ő képviseli a jin és jang energiák tökéletes harmóniáját, összhangját, hiszen amilyen nőies a megjelenésében épp annyira tisztán, logikusan gondolkodik.

Persze, mindenki máshoz hasonlóan ő is követ el hibákat, de jóindulatú természetének hála, ezt mindenkor el is ismeri. Ez a hölgy sosem engedi, hogy az egó felülkerekedjen rajta. Annak ellenére, hogy nyugodt, visszafogott és kiegyensúlyozott típus, nagyon játékos és könnyed is tud lenni. Nem mellesleg ő a legromantikusabb csillagjegy, akihez tökéletesen illik az Ikrek és a Vízöntő.

Igen, ez a csodálatra méltó nő a Mérleg

A Mérleg nő mindenkor egyenes és őszinte, még akkor is azt mondja, amit gondol, ha az tőle szokatlanul nyersnek tűnik. Nem is mindenki képes kezelni az egyenességét, ha te is közéjük tartozol, jobban teszed, ha inkább más barátokat keresel magadnak. A párkapcsolat különösen fontos a Mérleg nő számára, így amikor valódi társra talál, teljes mértékben hűséges és odaadó, amiért szerelmétől is őszinte szeretetet, támogatást vár el.

A Mérleg a stílus királynője

A Mérleg nő bárhol is jelenik meg, öltözködésében mindig tökéletesen választ. Ösztönösen ért a divathoz, ízlése kifinomult, rendkívül stílusos. Szinte minden mozdulata gondosan kimunkált, tény és való, nagyon nőies nő. Természetes szépségével könnyedén rabul ejti a férfi szíveket, mindenkor önmagát adja, sosem akar másnak mutatkozni, mint amilyen valójában. Nagyon szerencsés típus, hiszen gyönyörű alakja mellett ragyogó elmével is megáldotta őt a sorsra. Csillogó tekintete intelligenciáról, értelemről, bölcsességről mesél.

(via horoscope daily)