Szuper márciusra számíthat ez a 3 csillagjegy

A Rák élete álomszerűen alakul márciusban

Kedves Rák! A március bámulatos lehetőségeket villant fel előtted. Ha valaki tudja, hogyan kell a Neptunusz bolygó hullámain szörfözni, az kétségkívül te vagy. Ebben a hónapban a tanulás, a fejlődés, a felsőbb tanulmányok mindennél jobban izgatják a fantáziádat. Most az utazásról sem kéne lemondanod, hiszen könnyen lehet, épp a Halak havában jutsz el olyan helyre, ahol nagyon sok különleges tapasztalatot gyűjthetsz. Figyelj a megérzéseidre, az intuíciód most még élesebb, mint bármikor máskor. Élj a lehetőségekkel, érdemes.

A Skorpió bármit megvalósíthat márciusban

Kedves Skorpió! Ismered a dalt: Love is in the air…? Nos, dúdolgasd minél gyakrabban márciusban, mert valóban itt lóg a szerelem a levegőben. Ha romantikára vágynál, eljön, de ha gyermeket vállalnál, nagy esélyed lehet most erre is. A Halak havában álmodozz minél színesebben, mert amit elképzelsz, nagyon jó eséllyel valóra is válik. Szóval, mit szeretnél elérni a szíved szerint? Mi az, amire valóban vágysz? Lépj a tettek mezejére, márciusban szinte bármit elérhetsz és megvalósíthatsz.

A Halak varázsszőnyegen repül márciusban

Kedves Halak! Uralkodó bolygód, a Neptunusz a Nappal együttállva márciusban különösen erősen támogat téged. Most bámulatosan erősek a megérzéseid, szinte csodával határos dolgok történnek veled. Úgy érezheted magadat, mintha a mesék birodalmába csöppentél volna, és varázsszőnyegen repítene téged az élet. Mire vágysz igazán? Miről ábrándozol, miről álmodozol? Gondold végig, mert most könnyedén valóra válhat mindaz, ami után oly régóta vágyakozol…

