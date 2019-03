Ezt a 2 csillagjegyet könnyen elragadják a negatív gondolatok

A Rák hangulata gyakran változik

A Rák csillagjegy a Hold uralma alatt áll, ez az asztrológiai bolygó befolyásolja őt a leginkább. Ahogy a Hold is állandóan változik, úgy az ő hangulata is meglehetősen gyakran ingadozik – és sajnos sokszor a negatív irányba. A Rák gyakran érzi úgy, hogy az egész világ összeesküdött ellene. Ilyenkor az önértékelése mélypontra kerül, és nem csak önmagával, másokkal is gorombán viselkedik. Rendkívül gyanakvó természetű. Az intuíciója elképesztően erős, de a sötét gondolatokkal kiegészülve könnyen paranoiába csaphat át. Életének egyik legnagyobb kihívása, hogy megtanulja a megérzéseit pozitív irányba terelni. Ha sikerül kicsit megerősítenie az önbizalmát, és kevesebbet aggódik, hogy mit gondolnak róla mások, a pesszimizmusa is látványosan csökkenni fog.

A Skorpiót gyakran kínozzák sötét gondolatok

A Skorpió csillagjegy uralkodó bolygója a Mars mellett a Plútó – az a bolygó, amelyik a legtávolabb esik a Naptól. Nem csoda, hogy a Skorpiót gyakran kínozzák sötét, szorongató érzések és gondolatok. Alapból is nagyon mélyen érző és komoly csillagjegy, amiből akár előnyt is kovácsolhatna magának, ha nem lovalná bele magát folyton a negatív gondolatokba. Sokszor ugyanis csak a fejében létezik, amit magában elképzel – ezért lehet sokszor féltékeny, vagy érezheti magát áldozatnak. Meg kell tanulnia jobban bízni az emberekben, és a jót is meglátni a többiekben. A mindfulness, vagy tudatos jelenlét technika segíthet neki, hogy a jelenben maradva ne gyártson összeesküvés-elméleteket. Az élete igazán ragyogó lehetne, ha csak egy picit jobban figyelne a szépre és a jó dolgokra is.

bustle