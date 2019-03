Napi horoszkóp 2019. 03. 04.: Ma könnyedén trükközhetsz, de…

Azon gondolkozol, hogyan lehetnél igazságos egy olyan helyzetben, amelyben te leszel a döntőbíró. Mindkét felet megérted, és mindkét féllel egyetértesz. Könnyen lehet, valójában mindkét félnek igaza is van. A kérdés, hogyan lehet eldönteni, kit támogass ebben a helyzetben. A szíved megsúgja a választ.

Úgy érzed, mintha egész éjszaka szenet lapátoltál volna, és mintha hatalmas súlyokat mozgattál volna meg. Az energiarendszeredben most valóban nagy változások kezdődnek, és emiatt érezheted magadat fáradtabbnak, levertebbnek és türelmetlenebbnek. Hétfőn feküdj le a szokottnál korábban, és aludd ki magadat!

Elég egy apró magocskát elültetned a kertedben, hogy csodálatos és hatalmas, virágzó bokor fejlődjön belőle. Ugyanígy az életedben is elég egy apró változást elültetned, hogy végül hatalmas boldogságvirág fejlődjön belőle. A hétfő a magvetés napja lesz a számodra.

Engedd meg egy barátnak, hogy segítsen neked, és szeretettel vegyen körül téged! Talán nem is tudod, milyen sokat jelent az ő jelenléte, energiája neked. Talán nem is kell mást tennie, mint annyit, hogy átölel és meghallgat téged. Talán valóban csak a jelenlétére van szükséged, és arra, hogy megfürödj a kisugárzásában.

Az, hogy hű maradj magadhoz, nagyon is fontos a számodra hétfőn. Épp ezért most ne mondj igent semmire sem, amiben nem vagy biztos. Hidd el, minden helyzetben kérhetsz gondolkodási időt, és nem kell minden helyzetben azonnal tudnod, mit szeretnél tenni. Azzal, ha gondolkodási időt kérsz, időt nyersz, hogy jó döntést hozz.

Szükséged van arra, hogy megoszthasd a gondolataidat valakivel. Szükséged van arra, hogy megoszd az érzelmeidet valakivel. Ma szánj rá időt, hogy bizalmasan elmeséld valakinek, ami a lelkedben zajlik. Ettől nemcsak te könnyebbülsz meg, de ő is örülni fog, hogy végre segíthet neked. Az pedig csak hab a tortán, ha tanácsot is ad neked.

Vízöntő

Könnyedén elfelejted a nevét annak, akit ma mutatnak be neked, vagy akivel ma összefutsz. Ahelyett, hogy titkolni akarnád, egyszerűen csak valld be, épp rövidzárlatod van, és nem jut eszedbe a neve. Hidd el, ez sokkal kevésbé lesz kellemetlen mindenkinek, mint ha megpróbálnád álcázni, hogy elfelejtetted, kivel is beszélgetsz.

